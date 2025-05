Grande fête du Vesak : unité, bienveillance et engagement pour un monde de paix

>> La 20e Journée du Vesak des Nations unies : pour la dignité humaine

>> Le Vesak 2025 au Vietnam se conclut par une déclaration historique

Le patriarche suprême de l’Église bouddhique du Vietnam, le vénérable Thich Tri Quang, a lu le message de la grande fête du Vesak 2569 du calendrier bouddhique.

Cette année, la fête du Vesak revêt une signification particulière pour le bouddhisme et la nation vietnamienne. C’est la première fois que l’Église bouddhique du Vietnam organise la Journée internationale du Vesak à Hô Chi Minh-Ville, coïncidant avec le 50e anniversaire de la réunification nationale.

"En cette grande fête du Vesak, nous avons la bénédiction de pouvoir vénérer les reliques sacrées du Bouddha Shakyamuni - symbole suprême de la compassion, de la sagesse, du courage et de l’altruisme. Nous avons également l’honneur de recevoir et de contempler la relique du cœur inaltérable du Bodhisattva Thích Quang Duc - symbole de la compassion, de l’égalité, du sacrifice noble pour le bonheur du plus grand nombre et pour la pérennité du Dharma. À l’occasion de cette fête spirituelle, je lance un appel à tous les bouddhistes à cultiver avec assiduité leur pratique, à s’imprégner de la méditation de la compassion, à répandre l’amour envers tous les êtres sensibles et à illuminer le monde de la lumière de la compassion et de la sagesse. Je souhaite que nous restions unis, bienveillants et engagés activement dans la construction d’un monde véritablement pacifique et harmonieux", a partagé le Patriarche suprême.

La sagesse contre l’ignorance

Dans une atmosphère solennelle, le Vénérable Thích Lệ Trang, président du Conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et président du comité d’organisation, a prononcé le discours de la grande fête du Vesak 2569, au nom du président du Conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam.

Dans son allocution, il a rappelé la naissance du Bienheureux Shakyamuni, un grand maître spirituel qui a ouvert la voie de la compassion, de la sagesse et de la libération pour l’humanité. Le Vesak est l’occasion de commémorer trois événements majeurs de la vie du Bouddha : sa naissance, son éveil et son parinirvana.

La grande fête du Vesak est considérée comme un festival spirituel et culturel mondial, un moment où l’humanité tout entière se tourne vers les valeurs universelles de la sagesse bouddhique : la compassion, la sagesse et la paix pour un monde contemporain encore tourmenté.

"Le monde d’aujourd’hui est encore confronté à de nombreuses incertitudes ; les êtres humains doivent faire face à des défis multiples. Plus que jamais, il est essentiel d’éveiller l’esprit de solidarité et de tolérance, en plaçant l’humain au centre de toute action. Le Bouddha a enseigné que "tous les êtres possèdent la nature de Bouddha". C’est une affirmation de la valeur et de la dignité égales de chaque individu, sans distinction de couleur de peau, de religion, de nationalité ou de statut social. Le Bouddha nous a aussi montré qu’"il n’y a pas de chemin vers la paix, car la paix est elle-même le chemin". Ensemble, appelons à dépasser les différences pour construire une communauté mondiale solidaire ; utilisons la lumière de la sagesse pour dissiper l’ignorance et la violence ; plaçons l’être humain au centre, respectons sa dignité et veillons à ce que personne ne soit laissé pour compte sur la voie du développement durable", a-t-il déclaré.

À cette occasion, le Conseil d’administration de l’Église bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville a fait don de 1 milliard de dôngs au Fonds pour les pauvres de la ville et de 1 milliard de dôngs au Fonds pour les îles sacrées de la Patrie et pour la protection des frontières nationales.

Défilé de chars fleuris et lâcher de lanternes

L’un des moments les plus marquants de la saison du Vesak cette année a été le défilé de chars fleuris, organisé dans la soirée du 10 mai. Avec la participation de 41 chars représentant les départements, branches et localités relevant de l’Église bouddhique de Hô Chi Minh-Ville, le cortège a parcouru les principales artères de la ville, créant un paysage féerique et empreint de piété, attirant des foules de citoyens venus admirer et prier le long des rues.

C’était la première fois depuis plus d’une décennie que Hô Chi Minh-Ville recréait un défilé de chars fleuris d’une telle ampleur, apportant une atmosphère joyeuse, solidaire et sacrée à toute la communauté bouddhiste.

Durant les soirées du 6 au 9 mai, de nombreuses grandes pagodes de la ville, telles que la pagode Pháp Hoa (3e arrondissement), Vinh Nghiêm ou encore Giac Ngô, ont organisé des cérémonies de lâcher de lanternes. Des dizaines de milliers de lanternes illuminées ont été déposées sur les canaux, créant une ambiance mystique. Chaque lanterne portait en elle une prière pour la paix, la prospérité nationale et le bien-être du peuple, allumant l’espoir et la foi dans le cœur de la communauté.

Minh Thu/CVN