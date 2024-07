La tour Nhạn, joyaux de Phú Yên

La tour Nhạn a été construite à la fin du XIe siècle par les Chams sur le versant est du mont Nhạn, à une altitude de 64 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce site, situé dans la ville de Tuy Hòa, province de Phú Yên au Centre, est une construction architecturale emblématique des anciens Chams. Ce lieu est considéré comme l'œil divin de cette terre, car la position de la tour réunit tous les éléments : rivière, montagne, mer et ciel.

La tour Nhạn, accompagnée des légendes qui l'entourent, reflètent le processus d'exploration de la terre de Phú Yên par le peuple vietnamien, l'interférence culturelle et la solidarité entre les habitants de l’ethnie Kinh et ceux de l'ethnie Cham, dans le passé comme dans le présent.

La tour Nhạn est une combinaison parfaite entre la technique de construction et l'art de la sculpture. Cette œuvre témoigne en partie de la brillante culture des Chams de l'époque. Globalement, la tour est construite en trois parties : la base, le corps et le toit. La hauteur totale de la tour est d'environ 24 m. La partie la plus impressionnante est la base de la tour, une grande structure solide profondément ancrée dans le sol, qui soutient le corps et le toit de la tour. Les rangées de briques supérieures sont construites en retrait par rapport à celles inférieures, se rétrécissant progressivement selon un ordre déterminé et se concentrant à la base de la tour.

Le corps de la tour est conçu sous forme carrée, chaque côté mesurant 10,5 m de long, avec une hauteur de 9,3 m et des murs d'environ 3 m d'épaisseur. Le toit de la tour comporte quatre niveaux, avec des formes et des lignes très inhabituelles, atteignant une hauteur d'environ 8,5 m. Vu de loin, le toit ressemble à une fleur sauvage ou à une flamme hivernale, symbolisant la divinité et l'éveil spirituel dans la vie des gens.

Depuis la tour, les touristes ont l’occasion de profiter d’une vue générale de la ville de Tuy Hoa, qui ne cesse d’émerveiller les visiteurs de passage. "C’est la première fois que j’arrive ici. Je ne pensais pas que la tour était aussi originale, j’adore son architecture. Et c’est certain, je pense revenir un jour", a déclaré Sylvie Vatante, une touriste française.

Un patrimoine de l'ethnie Cham

La tour Nhạn est l'une des rares tours Cham encore en activité pour le culte de la déesse Ponagar, également connue sous le nom de Thiên Y A Na. La statue de Thiên Y A Na est placée sur un socle en pierre de grès rare à l'intérieur de la tour. C'est aussi l'un des rares autels restants dans le patrimoine de la sculpture Cham. Selon la légende, la sainte mère Thiên Y A Na est une divinité qui gouverne les plaines et les montagnes de cette région. Elle est descendue de nombreuses fois sur terre pour aider les habitants à obtenir de bonnes récoltes. Après son retour au ciel, en reconnaissance de sa grâce, les Chams ont construit cette tour pour la vénérer.

"J'aime beaucoup l'architecture Cham. J'ai déjà visité plusieurs tours, comme la tour Ponaga à Nha Trang, la tour Banh Ít à Quy Nhơn, et maintenant la tour Nhạn à Tuy Hoa. J'aime beaucoup en apprendre sur la culture Cham. Je trouve que l'architecture des Chams est très impressionnante, car les habitants de cette ethnie ont su construire de telles structures il y a très longtemps et nous pouvons encore les apprécier aujourd’hui", partage Đinh Anh Kiệt, un touriste de Hô Chí Minh Ville.

Pour Kiều Thu Loan, une touriste de la province de Thanh Hoa au Centre, la tour Nhạn "est un des monuments de Phú Yên que j'ai visités et je dois dire que j'aime beaucoup. Je voulais vraiment voir cette tour pour ma première visite dans cette province".

Avec ses valeurs historique, culturelle et architecturale, en 2018, la tour Nhạn a été classée monument national spécial. Elle représente un pont entre le passé et le présent. Les visiteurs viennent ici non seulement pour admirer et découvrir l'architecture et la culture Cham, mais aussi pour profiter des musiques jouées avec des lithophones et pour honoré cette terre et de ses habitants.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN