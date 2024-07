Hanoï attire 16,44 millions de touristes en sept mois

Hanoï a attiré 3,43 millions de visiteurs étrangers, soit une hausse de 42,5% en glissement annuel, et 13,01 millions de Vietnamiens (+5,8%).

Rien qu'en juillet, la ville a dénombré 2,52 millions de visiteurs, soit une hausse de 7,4% par rapport à la même période en 2023, dont 425.000 touristes internationaux et 2,10 millions de touristes nationaux, soit une augmentation annuelle de 20,8% et 5% respectivement.

Le secteur touristique a atteint, depuis le début de l'année, son chiffre d'affaires de 63.602 milliards de dôngs, soit une hausse de 18,9% comparés à l'an passé. Plus précisément, en juillet, ce secteur a rapporté 9.247 milliards de dôngs, soit une hausse de 10,3% en glissement annuel.

Pour attirer davantage les touristes à la fin de l'année, le Service municipal du tourisme continuera de prendre des mesures visant à promouvoir la valeur des vestiges historiques et des sites touristiques nationaux, en particulier le complexe de pagodes de Huong Son, dans le district de My Duc ; l'organisation de nombreux programmes tels que le Festival des cadeaux touristiques de Hanoï 2024, une série d'événements de tourisme sportif à Hanoï en 2024, le dialogue avec les voyagistes, etc.

