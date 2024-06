Philippines : le volcan Kanlaon émet des panaches de 5 km de haut

Le PIVS a déclaré que l'éruption du Kanlaon a commencé à 18h51, le volcan envoyant un panache vertical dans l'atmosphère. Cela a duré six minutes et a été suivi d'un tremblement de terre volcano-tectonique relativement fort. Le niveau d'alerte 2 ou "troubles croissants" a été relevé sur le volcan. Les habitants ont été invités à évacuer car ils se trouvent dans la zone de danger permanente de 4 km. Le mont Kanlaon est situé entre les provinces du Negros Oriental et du Negros Occidental. C'est le plus haut sommet de l'île de Negros, culminant à 2.465 m d'altitude. Son éruption la plus récente a eu lieu en décembre 2017.

VNA/CVN