Le typhon Ewiniar frappe les Philippines, tuant au moins trois personnes

Au moins trois personnes, dont un petit garçon de sept mois, ont été tuées dans le typhon Ewiniar qui a détruit des maisons et provoqué des inondations aux Philippines, a déclaré lundi 27 mai un porte-parole de la police nationale des Philippines.

>> Les Philippines commémorent le 10e anniversaire du super typhon Haiyan

Photo : AFP/VNA/CVN

S'adressant aux médias, le colonel de police Jen Fajardo a déclaré que les victimes étaient toutes originaires de la province de Quezon, au sud-est de Manille.

Selon un rapport de police, le nourrisson est mort noyé après avoir été emporté par des eaux déchaînées, tandis qu'un homme et un garçon de 14 ans ont été coincés par des arbres tombés alors qu'ils dormaient dans leurs maisons respectives.

Le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC) n'a pas encore signalé de décès causés par Ewiniar, le premier typhon à frapper les Philippines cette année.

Cependant, l'agence a signalé qu'au moins sept personnes avaient été blessées dans la région de Bicol, au sud-est de Manille, à cause du typhon.

Selon le NDRRMC, près de 20.000 personnes dans quatre régions ont été touchées par le typhon. Plus de 2.000 personnes déplacées vivent dans des centres d'évacuation gérés par le gouvernement, tandis que les autres restent chez leurs proches.

Quezon est l'une des provinces durement touchées par Ewiniar.

Le Bureau météorologique de l'État des Philippines, PAGASA, a déclaré qu'Ewiniar avait maintenu sa force le 27 mai tout en se déplaçant vers le Nord-Ouest au-dessus de la mer des Philippines à une vitesse de 10 km/h, avec des vents maximaux de 140 km/h près du centre et des rafales allant jusqu'à 170 km/h.

Ewiniar devrait quitter les Philippines d'ici le 28 mai dans l'après-midi ou dans la soirée.

Les Philippines sont l’un des pays au monde les plus sujets aux catastrophes. Elle subit 20 typhons par an, certains intenses et destructeurs.

VNA/CVN