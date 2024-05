Le typhon Ewiniar provoque de lourdes pertes aux Philippines

Le typhon Ewiniar a causé des dégâts de plus de 21 millions PHP (368.430 USD) au secteur agricole des Philippines, a rapporté le 30 mai le Conseil national de gestion de la réduction des risques de catastrophe (NDRRMC).

Photo: philstar/CVN

Le typhon Ewiniar a balayé les Philippines avec de fortes pluies et des vents violents qui ont tué huit personnes et en ont blessé huit autres.

Elle a également touché 369 agriculteurs et pêcheurs et 292,9 hectares de terres agricoles dans la région de Calabarzon et endommagé 22 maisons dans la région des Visayas orientales.

En outre, 51.858 personnes à Manille, dans le centre de Luçon, à Calabarzon, à Mimaropa, à Bicol, dans les Visayas centrales et dans les Visayas orientales ont été touchées par le typhon.

Pas moins de 21.225 personnes ont été déplacées après que le premier cyclone du pays cette année ait provoqué de fortes pluies et déclenché des inondations. Parmi eux, 14.816 personnes ont cherché un abri temporaire dans des centres d’évacuation, tandis que 6.409 sont restées chez des parents ou des amis.

Le NDRRMC a déclaré que le gouvernement avait déjà distribué des colis alimentaires d'une valeur de plus de 6,7 millions PHP aux familles touchées.

VNA/CVN