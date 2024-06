Deux restaurants américains attaqués dans la capitale irakienne

Des manifestants en colère ont fait irruption dans un restaurant KFC de la rue Palestine, dans l'est de Bagdad, avant d'être dispersés par les forces de sécurité qui ont tiré en l'air, a confié une source du ministère irakien de l'Intérieur sous couvert d'anonymat. Dans le même temps, le restaurant Chili House and Lee's dans le quartier de Jadriya a également été attaqué, des tables et des chaises ayant été brisées par les manifestants, a indiqué la source. Les forces de sécurité irakiennes ont renforcé leur déploiement dans les deux quartiers et la situation est désormais sous contrôle, a-t-elle ajouté. Ces incidents surviennent quelques jours après des attaques similaires ayant visé KFC, Chili House and Lee's, ainsi que des succursales de sociétés américaines et britanniques à Bagdad. La responsabilité de ces attaques n'a toujours pas été revendiquée.

Xinhua/VNA/CVN