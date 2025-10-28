Consultations politiques entre le Vietnam et l'Arménie à Hanoï

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, et son homologue arménien, Mnatsakan Safaryan, ont passé en revue les relations bilatérales et discuté des orientations pour renforcer la coopération à l'avenir, lors de la coprésidence des consultations politiques Vietnam - Arménie, qui se sont tenues à Hanoï le 27 octobre.

Photo : VNA/CVN

Lê Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à son amitié traditionnelle et à sa coopération multiforme avec l'Arménie, et a proposé que les deux parties multiplient les rencontres et les visites mutuelles à tous les niveaux, notamment à haut niveau, afin de renforcer la confiance politique. Elle a également appelé au maintien d'une étroite coordination et d'un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales.

Les deux parties ont salué le rôle et la coopération étroite de leurs ministères des Affaires étrangères dans la promotion de la coopération bilatérale, et ont convenu de maintenir régulièrement le mécanisme de consultations politiques tout en favorisant la signature de nouveaux accords de coopération entre les deux ministères.

Mnatsakan Safaryan a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), soulignant le rôle actif, fiable et responsable du Vietnam dans la résolution des problèmes mondiaux.

Partageant le point de vue de son homologue vietnamien sur l'importance de la coopération économique et saluant les résultats commerciaux positifs - les échanges bilatéraux atteignant un milliard de dollars, faisant de l'Arménie le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Union économique eurasiatique (UEEA) -, il a proposé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement l'Accord de libre-échange UEEA - Vietnam afin de créer une dynamique forte et de réaliser des avancées dans les relations économiques et commerciales.

Les deux vice-ministres ont affirmé l'importance du comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technique de leurs pays, et ont salué la tenue de sa deuxième réunion l'année prochaine. Ils ont également convenu d'envisager un renforcement de la collaboration dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'éducation et de la formation, de la culture, des sciences et technologies, du tourisme et de la coopération décentralisée.

Échangeant leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, Lê Thị Thu Hang a déclaré que le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour la coopération entre l'Arménie et l'ASEAN. Les deux responsables ont convenu que les différends devaient être réglés par des moyens pacifiques, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies. Concernant la question de la Mer Orientale, ils ont réaffirmé l'importance de garantir la liberté de navigation et de survol, et ont exprimé leur soutien à la résolution des différends par des mesures pacifiques conformes au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN