Le PM Pham Minh Chinh a une entrevue avec le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

>> Le Vietnam et le Laos s'orientent vers les relations commerciales durables

>> La conférence sur la coopération en matière d'investissement Vietnam - Laos

>> Mise en chantier du Parc de l'amitié Laos - Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant lao a souligné que cette visite du chef du gouvernement vietnamien marquait un jalon important pour le Comité intergouvernemental Vietnam - Laos. Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Laos donnaient les hautes priorités aux relations d'amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale avec le Vietnam et les considéraient comme un trésor précieux et revêtant une signification stratégique pour la cause révolutionnaire des deux nations.

Pham Minh Chinh a félicité le Laos pour ses réalisations impressionnantes obtenues en 2024, tout en déclarant convaincu que le Parti, l'État et le peuple lao continueraient de récolter de grands résultats dans le développement socio-économique.

Porter le commerce bilatéral à 5 milliard d'USD

Le dirigeant vietnamien a fait part des résultats de sa rencontre avec son homologue lao, Sonexay Siphandone et ceux de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, de la Conférence sur la coopération et l'investissement Vietnam - Laos 2025. Il a souligné que les deux parties devraient évaluer la coopération bilatérale dans divers domaines après la 46e réunion, régler des questions en suspens et proposer des orientations de coopération pour 2025.

Les deux parties se sont également engagés à porter le commerce bilatéral à 5 milliard d'USD dans le temps qui vient, contre 2,2 milliards d'USD d'aujourd'hui.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de se soutenir mutuellement dans la construction d’économies indépendantes, autonomes, profondément et efficacement intégrées à la mondialisation, tout en renforçant les liens culturels, éducatifs et les échanges entre les deux peuples. Ils ont également mis l’accent sur la multiplication des visites de haut niveau, notamment lors des événements marquants des deux pays.

Se félicitant des résultats de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, Thongloun Sisoulith a salué les directions décisives du Bureau Politique du Vietnam, en particulier celles définies par le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, et le Premier ministre Pham Minh Chinh, dans la mise en œuvre des accords et plans de coopération de haut niveau. Il a souligné l’importance de résoudre rapidement les difficultés qui se posaient dans la réalisation de certains projets.

Il a également hautement apprécié les efforts et la détermination faits par les gouvernements, les secteurs et les localités des deux pays pour renforcer les liens bilatéraux, tout en appelant à une mise en œuvre plus dynamique des décisions prises par les dirigeants vietnamiens et lao.

Enfin, il a suggéré de renforcer davantage la connectivité économique entre le Laos et le Vietnam, en particulier dans les secteurs de la finance, des infrastructures, des transports, de l’énergie, des télécommunications et du tourisme.

VNA/CVN