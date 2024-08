Hô Chi Minh-Ville accordera des subventions d'intérêts pour les projets prioritaires

>> HCM-Ville accélère les dépenses publiques pour atteindre l'objectif de croissance de 7,5%

>> Hô Chi Minh-Ville, destination la plus recherchée par les touristes australiens

>> Une conférence régionale attendue à Hô Chi Minh-Ville

Nguyên Quang Thanh, directeur adjoint de la société d'État de financement et d'investissement de Hô Chi Minh-Ville (HFIC), a déclaré que la décision était en vigueur à partir du 29 juillet.

Photo : VNA/CVN

En conséquence, la subvention d'intérêts sera accordée aux projets prioritaires dans les domaines des initiatives de haute technologie et de transformation numérique, des startups et des entreprises innovantes, du commerce et des services de production agricole, de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, de la culture et des sports.

Les projets d'infrastructures économiques, techniques et environnementales, les projets dans quatre industries clés (mécanique, électronique-informatique, produits pharmaceutiques-caoutchouc-plastique et transformation alimentaire) et les industries de soutien sont également inclus.

Selon le type de projet, la bonification du taux d'intérêt du prêt peut aller de 50 à 100% du montant total emprunté. À l'heure actuelle, le volume de prêt maximal pour un tel projet éligible à la subvention est de 200 milliards de dongs (7,9 millions de dollars), hors TVA déductible.

Le capital d'investissement dans la construction est soutenu à hauteur de 70%, tandis que la technologie et l'équipement jusqu'à 85%. Les projets dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, de la culture et des sports investis par des unités publiques à but non lucratif de la ville peuvent bénéficier d'une aide au taux d'intérêt de 100% pour la construction et l'équipement technologique.

En outre, les projets de jardins d'enfants et d'enseignement général de ces unités peuvent également bénéficier d'une aide de 100%.

La période de subvention est plafonnée à sept ans à compter de la date d'approbation du projet par le Comité populaire municipal jusqu'au décaissement initial du prêt par la HFIC.

Une subvention à 100% du taux d'intérêt signifie essentiellement que la ville accorde des prêts sans intérêt aux entreprises à des fins d'investissement. La durée du prêt de sept ans offre un soutien important à long terme.

Les entreprises des pays voisins peuvent généralement accéder à des prêts à des taux d'intérêt extrêmement bas de 0 à 5 % auprès d'organismes financiers nationaux. En attendant, les entreprises nationales doivent supporter un taux de 6 à 12%.

"Cette nouvelle politique est considérée comme une mesure visant à renforcer la force des entreprises vietnamiennes", a déclaré Nguyên Quang Thanh. Les autorités de la ville ont souligné l'importance de la transparence, de la clarté et de l'efficacité dans la mise en œuvre de ce programme de subvention, a-t-il déclaré. Ils ont demandé aux agences compétentes d'éviter de créer des obstacles bureaucratiques supplémentaires pour les propriétaires de projets.

HFIC élabore une procédure de demande standardisée, visant à simplifier le processus pour les entreprises afin de déterminer si leurs projets sont éligibles aux subventions et de faciliter le décaissement des fonds. HFIC évaluera si le projet d'une entreprise est éligible à la subvention du taux d'intérêt.

Selon la nature du projet, les entreprises soumettront leurs demandes soit au Service des sciences et technologies de la ville (pour les projets liés à la haute technologie, à la transformation numérique, aux startups innovantes, au commerce, à l'agriculture, à la santé, à l'éducation, à la culture et aux sports, ou aux infrastructures), au Service de l'industrie et du commerce de la ville (pour les projets dans les quatre industries clés et les industries de soutien), ou à d'autres comités interinstitutions établis par le Comité populaire municipal.

Le Service concerné soumettra la demande complétée au Comité populaire municipal pour approbation du taux de subvention. Une fois l'approbation obtenue, HFIC déboursera rapidement les fonds. HFIC collabore avec les départements concernés, le Conseil d'administration des zones franches et industrielles et des parcs industriels de Hô Chi Minh-Ville (Hepza) et le Parc de haute technologie de Saigon pour s'assurer que les entreprises sont bien informées du processus de demande.

Ces agences sont chargées de diffuser des informations et de fournir des conseils aux entreprises éligibles situées sur leurs sites sur la manière de préparer leurs demandes.

VNA/CVN