L’événement, conjointement organisé par la société Viforest Fair et l’Association des producteurs et exportateurs de bois de la province de Binh Duong (BIFA), sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce et de celui de l’Agriculture et du Développement rural, rassemble près de mille stands d’exposition de 200 entreprises domestiques et étrangères.

Lors de son discours d’ouverture, Vu Ba Phu, chef du Département de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné que l'industrie du bois est devenue un secteur économique clé, contribuant de manière significative au développement économique de la province de Binh Duong et de l'ensemble du pays.

Binh Duong est connue comme la capitale de l'industrie du bois du pays, contribuant à près de 50% des exportations de bois du Vietnam et pour 19% du PIB de la province. BIFA WOOD VIETNAM 2024 permettra à des producteurs de bois nationaux comme internationaux d’établir des connexions commerciales et des partenariats dans l’exploitation, la production, la transformation et la fourniture de bois ainsi que de machines, équipements et solutions techniques.

"Au cours des sept premiers mois de 2024, la valeur des exportations de bois et des produits forestiers a été estimée à 9,36 milliards d’USD, atteignant 61,5% du plan annuel, soit une augmentation de 20,5% par rapport à la même période de 2023. Il s’agit d’un signe positif de relance des exportations de bois du Vietnam", a déclaré Vu Ba Phu.

Renforcement des programmes de traçabilité du bois

Néanmoins, selon M. Phu, l'industrie de la transformation et de l'exportation du bois est toujours confrontée à de nombreux problèmes et défis tels que les conflits complexes et imprévisibles en cours entre la Russie et l'Ukraine ainsi qu'entre Israël et le Hamas, l'augmentation de la fraude commerciale et de la falsification de l'origine des produits, la concurrence commerciale complexe, et les principaux marchés d'exportation de bois et de produits du bois vietnamiens qui appliquent de plus en plus la protection des produits nationaux et le contrôle strict de la légalité des sources de bois pour éviter la déforestation, tout en promouvant la production verte et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la valeur des exportations de bois et de produits en bois, ainsi que des produits forestiers, devrait atteindre 15 milliards d’USD d’ici la fin de l’année. Pour ce faire, le ministère a mené de nombreuses stratégies de développement et de gestion, de renforcement des capacités de production et de transformation du bois, tout en renforçant des programmes d’exploitation et de traçabilité légale du bois, conformément aux dispositions et exigences des marchés importateurs.

"Afin de parvenir à ces fins, le gouvernement vietnamien continue à contrôler strictement l’exploitation du bois et l’origine du bois, sans risquer de porter atteinte à la déforestation, tout en appliquant des technologies modernes dans la production et la transformation pour s’orienter vers une croissance verte, durable et une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. D’ici la fin de 2024, les producteurs sont conseillés d’être proactifs dans la recherche de matières premières, la promotion commerciale et l’application de nouvelles technologies pour répondre aux besoins du marché importateur", a souligné Trân Quang Bao, chef du Département de la sylviculture du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Le représentant de l’association BIFA, Nguyên Liêm, également chef du comité d’organisation, estime que BIFA WOOD VIETNAM 2024 devrait accueillir 6000 visiteurs ainsi que des partenaires nationaux et internationaux venus rechercher des opportunités commerciales et des nouvelles technologies et solutions de production et de transformation du bois .

Clôture : le 11 août.

Texte et photos : Truong Giang/CVN