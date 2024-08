Renforcement des liens entre les entreprises vietnamiennes et bangladaises

Le Vietnam et le Bangladesh disposent encore de nombreux potentiels et de marges de manœuvre pour la coopération commerciale et les investissements productifs, selon les experts présents à la conférence sur les connexions commerciales entre les entreprises bangladaises et vietnamiennes, tenue le 7 août à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée par le Centre pour la promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) en coordination avec le Département du marché Asie-Afrique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, cette conférence est une excellente occasion pour les entreprises de trouver de nombreux partenaires potentiels et de nouvelles opportunités de coopération commerciale, contribuant ainsi à promouvoir les relations amicales et une coopération plus étroite entre le Vietnam et le Bangladesh en général, et entre le Bangladesh et Hô Chi Minh-Ville en particulier.

Deuxième partenaire commercial en Asie du Sud

S’exprimant lors de l'événement, le directeur de l'ITPC, Trân Phu Lu, a déclaré que le Bangladesh est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam dans la région de l'Asie du Sud, représentant 9,3 % des exportations totales du pays vers la région. Les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes montrent que le chiffre d'affaires total entre les deux pays a quadruplé au cours de la dernière décennie, passant d'environ 350 millions de dollars en 2012 à près de 1,059 milliard de dollars en 2023.

Au cours du premier semestre 2024, le chiffre d’affaires des importations et des exportations entre le Vietnam et le Bangladesh a atteint 562 millions de dollars, dont les exportations du Vietnam vers ce pays de l’Asie du Sud sont estimées à 505 millions de dollars. Les principaux produits d'exportation du Vietnam comprennent le clinker et le ciment, les fibres, les vêtements et accessoires, les matières premières plastiques et les matières premières pour l’industrie textile. À l'inverse, le Vietnam importe principalement du Bangladesh des produits pharmaceutiques et de l’acier. En ce qui concerne l'investissement, jusqu’en juin 2024, le Bangladesh comptait un total de 20 projets d'investissement au Vietnam pour un capital total de 980 millions de dollars.

À un niveau local, les relations commerciales entre Hô Chi Minh-Ville et le Bangladesh ont également enregistré des signes positifs. Le chiffre d'affaires d’import-export entre Hô Chi Minh-Ville et le Bangladesh au cours des sept premiers mois de 2024 a atteint 36,57 millions de dollars, soit une hausse de 43 % par rapport à la même période en 2023. Parmi eux, les exportations de Hô Chi Minh-Ville vers le Bangladesh sont estimées à 28,47 millions de dollars, incluant du poivre, des légumes, des ordinateurs, des produits et composants électroniques et des tissus de toutes sortes.

Selon le directeur Trân Phu Lu, le Bangladesh est un partenaire commercial important pour le Vietnam et il existe encore un potentiel inexploité entre les deux pays. La coopération dans des domaines tels que les technologies de l'information, les textiles-habillement, les produits Halal, les services logiciels, la banque et le tourisme offre de grandes opportunités aux deux pays. Les deux parties ont besoin de trouver de nouveaux partenaires et de nouveaux marchés, et c'est le moment idéal pour promouvoir une coopération plus efficace.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dhaka (Bangladesh), M. Md. Ashraf Ahmed, a déclaré que même si le commerce bilatéral entre le Bangladesh et le Vietnam a connu une croissance exceptionnelle, ces derniers temps, il s’est concentré uniquement sur quelques produits.

M. Md. Ashraf Ahmed a ajouté qu'il existe encore un grand potentiel pour promouvoir le commerce bilatéral entre le Bangladesh et le Vietnam en diversifiant les produits et les domaines. Les deux pays peuvent promouvoir la coopération commerciale et d'investissement dans les secteurs tels que l'agriculture de haute technologie, la mécanisation agricole, la transformation des produits agricoles à valeur ajoutée, l'aquaculture, les produits laitiers et la confiserie, ainsi que les matériaux de construction, les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les machines industrielles, l'électronique, les technologies de l'information, la technologie financière et les produits Halal.

Selon M. Md. Ashraf Ahmed, les entreprises vietnamiennes peuvent considérer le Bangladesh comme une porte d'entrée pour pénétrer et se développer sur d’autres marchés sud-asiatiques. Le Bangladesh souhaite également encourager les entreprises vietnamiennes à renforcer leurs investissements, car c'est un pays doté d’un mécanisme d'investissement compétitif en Asie du Sud, avec divers avantages financiers et non financiers ainsi qu'un environnement juridique favorable aux investissements étrangers. Parmi les politiques préférentielles, on peut citer notamment l'exonération fiscale à 100 %, la propriété étrangère, les entrepôts sous douane et la protection des droits de propriété intellectuelle. En outre, le Bangladesh a conclu des traités bilatéraux d'investissement (TBI) et des traités de double imposition (CDI) avec plus de 35 pays du monde, y compris le Vietnam.

“Il existe encore un grand potentiel inexploité dans les domaines du commerce et des investissements entre les deux pays. Dans ce contexte, l'échange de délégations commerciales et l'organisation régulière de réunions interentreprises pour la promotion du commerce aideront les deux parties à travailler en étroite collaboration vers l'objectif commun d'accroître le commerce et les investissements bilatéraux”, a souligné M. Md. Ashraf Ahmed.

Texte et photos: Tân Dat/CVN