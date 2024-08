Delta du Mékong : réformer les mécanismes et créer une motivation pour attirer des IDE

Ces derniers temps, pour attirer les investisseurs, les localités de la région ont continuellement amélioré l'environnement d’affaires, ce qui a entraîné une augmentation de l'indice de compétitivité provinciale (IPC) d'année en année. Cependant, ce résultat n’est pas encore suffisamment attractif pour attirer les IDE.

Selon Toshiyuki Fukuda, directeur général de la sarl Nippon Koei Vietnam International Co., Ltd., des chefs de petites entreprises et d'entreprises familiales japonais amèneront leur proches avec eux quand ils investissent dans une région. Donc, des services publics pour la vie quotidienne et des écoles répondant aux normes internationales sont une exigence. Mais c’est ce que Cân Tho en particulier et les localités du delta du Mékong en général n’ont pas réussi à répondre. De plus, l'aéroport international ne propose pas encore de vols directs entre Cân Tho (Sud) et le Japon, ce qui rend également difficile l'investissement des entreprises.

Watanabe Michitaro, maire de la ville japonaise de Nasushiobara, a déclaré que les investisseurs appréciaient les ressources humaines jeunes et abondantes de Cân Tho et la diligence des travailleurs. Cependant, pour accroître encore l’avantage compétitif en termes de ressources humaines, il est nécessaire de construire un style industriel et une discipline au travail, a-t-il ajouté.

Les travailleurs devraient se concentrer sur le développement scientifique et technologique. Il s'agit d'un facteur clé pour pouvoir répondre aux exigences du travail dans la nouvelle ère, il faut maîtriser l'automatisation et les machines et équipements de haute technologie, a-t-il souligné.

Nguyên Phuong Lam, directeur de la succursale de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), a déclaré que les souhaits des investisseurs et les obstacles institutionnels pouvaient être complètement résolus.

"La région du delta du Mékong devrait surmonter quatre problèmes majeurs : le chevauchement des documents juridiques ; le manquement à la transparence en terme de conditions commerciales et de décentralisation ; la planification, l'ajustement de la planification, l'unification du mécanisme de coopération entre l'État et les entreprises laissant à désirer ; la simplification des procédures administratives et le soutien à l'exportation", a-t-il souligné.

Le Dr Trân Huu Hiêp, expert économique du delta du Mékong, a constaté que pour attirer davantage des investissements étrangers, les villes et provinces du delta du Mékong devraient renforcer leur coopération, créer un environnement d'investissement commun, partager des infrastructures, construire des sous-régions économiques le long littoral et de la frontière Sud-Ouest, avoir des stratégies et des solutions immédiates et à long terme et méthodiques pour changer la situation actuelle.

