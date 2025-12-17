Etats-Unis

Pétrolier : blocus sous sanctions à destination et en provenance du Venezuela

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi 16 décembre avoir ordonné un blocus total de tous les pétroliers sous sanctions à destination et en provenance du Venezuela, intensifiant une campagne de pression menée depuis plusieurs mois contre le président vénézuélien Nicolas Maduro.

>> Le chef de l'ONU fait part de ses inquiétudes face à l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela

>> Washington poursuit ses vols militaires au plus près du Venezuela

>> Les États-Unis envisagent de conserver le pétrole du pétrolier saisi au large du Venezuela

Photo : AFP/VNA/CVN

"Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total et complet de tous les pétroliers sous sanctions à destination et en provenance du Venezuela", a déclaré M. Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.

M. Trump a également déclaré que le gouvernement vénézuélien avait été désigné comme "organisation terroriste étrangère", l'accusant d'être impliqué dans des crimes tels que le terrorisme, le trafic de drogue et la traite d'êtres humains.

Affirmant que les États-Unis "ne permettront pas à un régime hostile de s'emparer de notre pétrole, de nos terres ou de tout autre actif", il a exigé que le Venezuela restitue aux États-Unis tous les actifs dont il a dit qu'"ils nous les avaient précédemment volés".

Xinhua/VNA/CVN