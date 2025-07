Malaisie

ASEAN : coopération approfondie entre le Vietnam, les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni

Le 11 juillet 2025, dans le cadre de sa participation à la 58ᵉ réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et aux réunions connexes à Kuala Lumpur (Malaisie), le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a eu des rencontres avec le secrétaire d’État américain, la vice-présidente de la Commission européenne et le ministre britannique des Affaires étrangères.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, les deux parties se sont félicitées de la tenue de la rencontre à l’occasion du 30ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - États-Unis. Les deux chefs de la diplomatie vietnamienne et américaine ont souligné les progrès remarquables réalisés dans les relations bilatérales au cours des 30 dernières années, affirmant que le partenariat stratégique intégral devenait de plus en plus substantiel et efficace. Ils ont convenu de coordonner activement les activités célébrant les 30 ans des relations diplomatiques.

Les deux parties ont convenu de développer des relations économiques, commerciales et d’investissement équilibrées, stables, harmonieuses et durables. Le vice-Premier ministre a proposé le soutien des États-Unis dans l’innovation, la transition numérique, le développement des chaînes d’approvisionnement en technologies avancées et la formation des ressources humaines de haute qualité. Il a salué l'engagement américain dans les projets de traitement des séquelles de guerre.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a affirmé son souhait de renforcer la coopération dans divers domaines, collaborer à la résolution des questions en suspens, poursuivre le soutien au Vietnam dans le traitement des séquelles de la guerre, considérant cela comme une preuve de confiance mutuelle et un symbole du développement des relations.

Les deux parties ont échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Elles ont également échangé sur la question de la Mer Orientale et ont convenu de l’importance de la paix, de la sécurité, de la stabilité, ainsi que de la liberté de navigation et de survol dans cette région. Elles ont souligné la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Lors de la rencontre avec la haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, les deux parties ont exprimé leur satisfaction face au développement positif des relations Vietnam - UE depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 35 ans, et ont souligné la nécessité d’intensifier leurs liens, en mettant l’accent sur le commerce et l’investissement.

Le vice-Premier ministre a proposé que l’UE accélère la ratification de l’Accord de protection des investissements avec le Vietnam (EVIPA), lève rapidement le "carton jaune" sur les exportations de produits de la pêche du Vietnam, et encourage les entreprises européennes à investir dans les projets clés du Vietnam dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, de la transition verte, de la transformation numérique et de l’environnement. Kaja Kallas a exprimé son accord pour renforcer les échanges, notamment à haut niveau, exploiter pleinement l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA) et faire de la coopération en matière de science, d’innovation, de transition verte et numérique de nouveaux piliers des relations bilatérales.

Concernant les questions régionales et internationales, les deux parties ont réaffirmé l’importance de la Charte des Nations unies et du droit international, convenant que les conflits et différends devaient être résolus par des moyens pacifiques, les consultations et le dialogue.

Lors de la rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau pour consolider la confiance politique et faire progresser les relations bilatérales.

Le vice-Premier ministre vietnamien a présenté le projet de développement de centres financiers régionaux et internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, en tant qu’orientation majeure du Parti et de l’État vietnamiens. Il a appelé le Royaume-Uni à partager ses expériences, à soutenir la formation et l’attraction de talents, et à encourager les entreprises britanniques à participer à ces projets.

Le ministre britannique a salué les progrès impressionnants dans les relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement. Il a exprimé son intérêt et son soutien à l’engagement des entreprises et experts britanniques dans le développement des centres financiers du Vietnam, contribuant ainsi à renforcer la coopération entre les deux pays.

