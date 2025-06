Le forum de Jakarta met en lumière les nouveaux moteurs et opportunités pour les relations

ASEAN - Chine

Photo : Dô Quyên/VNA/CVN

L'événement a réuni des représentants de gouvernements, d'instituts de recherche et du secteur privé de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la Chine afin d'explorer les moyens de bâtir une communauté ASEAN - Chine plus cohésive, partageant un avenir commun.

Dans son discours, l'ambassadrice de Chine auprès de l'ASEAN, Hou Yanqi, a souligné le rôle croissant de la Chine dans les industries émergentes, notamment l'économie numérique, les véhicules électriques, la robotique industrielle et la technologie 5G. Elle a affirmé la volonté de la Chine d'approfondir la coopération internationale par le biais d'initiatives mondiales sur la gouvernance de l'intelligence artificielle et le développement vert.

L'ambassadrice Hou Yanqi a souligné que la coopération entre la Chine et l'ASEAN en matière de transformation numérique, d'innovation et de développement durable avait produit des résultats significatifs, les industries émergentes devenant un pilier stratégique favorisant une collaboration plus approfondie et plus complète à l'avenir.

Dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales, de montée du protectionnisme et de défis pour le multilatéralisme, elle a souligné l'importance de renforcer le dialogue et la coopération entre la Chine et l'ASEAN afin de relever conjointement les risques et défis communs.

Le secrétaire général de l'ASEAN, le Dr Kao Kim Hourn, a identifié cinq domaines stratégiques essentiels pour redéfinir l'avenir des relations ASEAN - Chine : l'économie numérique, la transition verte, la connectivité et la résilience des chaînes d'approvisionnement, la connectivité des transports et la coopération touristique. Il a encouragé la Chine à poursuivre son soutien financier et technique à l'ASEAN, notamment dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route".

Le forum a été marqué par deux séances de discussion approfondies, réunissant des représentants de gouvernements, de groupes de réflexion et d'entreprises de l'ASEAN et de la Chine, sur la manière de nouer des liens plus étroits pour un avenir commun.

Cet événement devrait renforcer le dialogue multipartite et contribuer à traduire la vision commune entre l'ASEAN et la Chine en actions concrètes, ouvrant de nouveaux domaines de coopération, stimulant de nouveaux moteurs de croissance et ouvrant de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises de la région.

La Chine est le premier partenaire commercial de l'ASEAN depuis 2009, et l'ASEAN est devenue le premier partenaire commercial de la Chine en 2020. Les échanges bilatéraux ont bondi de 105,9 milliards de dollars en 2004 à 770 milliards de dollars en 2024, représentant 20% du total des échanges commerciaux de l'ASEAN. Sur la même période, les investissements directs étrangers (IDE) chinois dans l'ASEAN ont été multipliés par plus de 80, passant de 226 millions de dollars à 18,4 milliards de dollars, faisant de la Chine la quatrième source d'IDE de l'ASEAN en 2024.

VNA/CVN