Les ministres des Affaires étrangères et de l'Économie de l'ASEAN se réuniront

Les ministres des Affaires étrangères et de l'Économie de l'ASEAN devraient convoquer une réunion conjointe avant le 47 e sommet de l'ASEAN en octobre prochain, dans le cadre des efforts visant à élaborer une réponse régionale plus coordonnée aux difficultés économiques mondiales croissantes.

Photo : Bernama/CVN

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a déclaré à la presse, en marge de la 58e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM) et des réunions connexes, le 11 juillet, que la réunion se tiendrait avant le sommet, prévu du 26 au 28 octobre à Kuala Lumpur.

Cette décision intervient dans un contexte d'incertitudes croissantes concernant le commerce mondial, notamment les politiques tarifaires américaines sous l'administration Trump, a-t-il déclaré.

Kao Kim Hourn a précisé que les États membres de l'ASEAN ont déjà tenu six cycles de discussions axés sur l'impact de l'évolution des politiques commerciales américaines et sur les mutations plus larges du paysage économique mondial.

La position de l'ASEAN est de poursuivre un dialogue constructif et des négociations avec les États-Unis, a-t-il déclaré, ajoutant que les États membres pourraient mener des négociations bilatérales en parallèle.

Si les États-Unis demeurent un partenaire important, la stratégie de diversification commerciale de l'ASEAN reste solide, a-t-il déclaré, soulignant les accords de libre-échange conclus avec la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que la croissance des échanges et des investissements intra-ASEAN.

L'ASEAN n'a pas dérogé à son engagement de longue date en faveur d'un système commercial multilatéral libre, ouvert et fondé sur des règles, ancré dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'ASEAN a conclu la mise à niveau de l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA), qui sera signé lors du prochain sommet. Au-delà des réductions tarifaires, l'ASEAN s'emploie désormais à éliminer les barrières non tarifaires afin de concrétiser la vision d'un marché unique.

VNA/CVN