Singapour demeure le premier centre maritime mondial pour la 12e année consécutive

Le rapport annuel, qui en est à sa 12e année, classe les principaux centres maritimes mondiaux sur la base d'une évaluation complète des facteurs portuaires, des services professionnels aux entreprises et de l'environnement général.

Le succès durable de Singapour est attribué à sa situation stratégique, à ses solides perspectives internationales et à un écosystème bien établi de services maritimes professionnels.

Ang Wee Keong, directeur général de l'Autorité maritime et portuaire de Singapour, s'est engagé à poursuivre sur cette lancée en innovant et en investissant dans la numérisation, les technologies vertes et le développement de la main-d'œuvre afin de renforcer la position de Singapour en tant que centre maritime international fiable et tourné vers l'avenir.

