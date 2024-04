Perspectives commerciales prometteuses entre le Vietnam et la Thaïlande

Depuis plusieurs années, la Thaïlande reste le principal partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, avec un volume d'échanges totalisant environ 20 milliards d'USD en 2023. Les deux nations aspirent désormais à porter ce chiffre à 25 milliards d'USD d'ici 2025. La Thaïlande figure également parmi les principaux investisseurs étrangers au Vietnam, avec 735 projets, valorisés à 14 milliards d'USD.

Malgré sa position de leader dans l'exportation de produits agricoles, la Thaïlande importe significativement des produits tels que les fruits de mer, les légumes, les noix de cajou, le café, le poivre et divers fruits frais du Vietnam, ce qui crée de vastes opportunités pour les exportateurs vietnamiens vers ce marché.

Lors d'un colloque intitulé "Tendance de consommation verte et informations sur les exportations vers le marché thaïlandais", tenu mardi 23 avril à Hô Chi Minh-Ville, organisé par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de la ville (ITPC) en collaboration avec le groupe Central Retail, Hô Thi Quyên, la directrice adjointe de l’ITPC, a souligné l'importance pour les entreprises vietnamiennes d'améliorer constamment la qualité de leurs produits, d'ajuster leurs prix de manière compétitive, et de soigner la présentation et l'emballage. "De plus, les consommateurs thaïlandais sont de plus en plus attirés par les produits écologiques et respectueux de l'environnement", a-t-elle ajouté.

Mme Quyên a également indiqué que pour répondre à ces attentes, les fabricants, producteurs et détaillants vietnamiens doivent s'engager dans la transformation de leurs modèles de production et d'affaires vers un développement plus vert et durable. Il est essentiel d'investir dans des technologies de production innovantes et avancées, réduisant la consommation d'énergie, tout en minimisant les déchets et les émissions.

Des approches au marché thaïlandais

Paul Le, vice-président du groupe Central Retail Vietnam, a souligné que le Vietnam dispose de nombreux produits agricoles et alimentaires de haute qualité qui ont le potentiel de renforcer les exportations à travers différents canaux de distribution. Néanmoins, pour exploiter pleinement cette opportunité, les entreprises vietnamiennes doivent comprendre les besoins et préférences des consommateurs de chaque marché. Il est également crucial pour ces entreprises d’investir dans l'emballage, le design et le branding pour consolider la présence des produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

En vue de soutenir les exportateurs vietnamiens sur le marché thaïlandais, le représentant de Central Retail a partagé des conseils sur l’emballage, les normes de conception des produits ainsi que les spécifications techniques nécessaires pour intégrer les marchandises dans les supermarchés GO! de Central Retail Vietnam et répondre aux exigences d'exportation vers la Thaïlande.

"Actuellement, jusqu'à 95 % des produits proposés dans les supermarchés de notre groupe sont d'origine vietnamienne. Parmi eux figurent notamment les crevettes de Cà Mau, le pangasius, et les mangues de Hoà Lôc. En Thaïlande, plusieurs produits vietnamiens sont également très appréciés, tels que le fruit du dragon, le +pho+, les vermicelles, le café et le thé. En 2024, Central Retail envisage de continuer à sélectionner des produits vietnamiens haut de gamme pour nos réseaux de supermarchés, tant au niveau national qu'international", a ajouté Paul Le.

Pour appuyer les entreprises vietnamiennes dans la prospection de clients sur le marché thaïlandais, l'ITPC prévoit de collaborer avec Central Retail Vietnam pour organiser en juillet 2024 une semaine de connexion commerciale et un espace dédié à la présentation des produits vietnamiens dans le réseau des supermarchés GO! de Central Retail. Cette initiative vise à aider les entreprises vietnamiennes à exposer et promouvoir leurs produits, et à établir des contacts avec les principaux responsables des achats de divers secteurs, créant ainsi des opportunités d'introduire leurs marchandises dans la chaîne de supermarchés GO! de Central Retail Vietnam.

Texte et photos : Truong Giang/CVN