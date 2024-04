Développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la transformation numérique était une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue pour le développement de chaque pays et du Vietnam, dont l’industrie des semi-conducteurs joue notamment un rôle important dans la transformation numérique. C'est le fondement de trois transformations révolutionnaires : la transformation numérique, la transition verte et la transformation de l’intelligence.

L'industrie des semi-conducteurs est en croissance dans plusieurs pays. Cependant, en raison de l'évolution complexe de la situation mondiale, il existe une pénurie de puces semi-conductrices et une tendance à déplacer la production et les chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs. Dans ce processus, le Vietnam est identifié comme l'un des rares pays qui retiennent l'attention, a indiqué le dirigeant, ajoutant que c’est à la fois une opportunité et un défi pour le Vietnam.

Outre des facteurs avantageux, le Vietnam doit remplir d'autres conditions telles que des infrastructures matérielles et immatérielles, notamment des ressources humaines, en vue de développement de l'industrie des semi-conducteurs.

Face à ces exigences, le gouvernement et les ministères et branches ont mis en œuvre de manière proactive des travaux pour tirer parti de cette tendance, notamment en élaborant un projet pour former 50.000 ingénieurs en semi-conducteurs, a dit le chef du gouvernement.

Donc, il a demandé aux délégués de discuter des tâches et des solutions pour atteindre ces objectifs dans les plus brefs délais.

VNA/CVN