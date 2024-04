Banque d’État du Vietnam : la vente aux enchères de lingots d’or se poursuit

>> La Banque d’État organisera une vente aux enchères de lingots d’or

>> La Banque d’État du Vietnam met aux enchères 16.800 taëls d’or

>> Enchères d'or : la Banque d'État du Vietnam a vendu 3.400 taëls le 23 avril

Photo : VNA/CVN

Auparavant, soit le 23 avril, la BEV avait vendu aux enchères avec succès 34 lots équivalant à 3.400 taëls d'or, avec deux gagnants. En conséquence, le prix de l'offre gagnante le plus élevé est de 81,33 millions de dôngs/taël, et le prix de l'offre gagnante le plus bas est de 81,32 millions de dôngs/taël.

Selon la BEV, la vente aux enchères de lingots d'or vise à intervenir rapidement, à gérer immédiatement la forte différence entre le prix de l'or dans le pays et celui dans le monde, en garantissant le fonctionnement du marché de l'or de manière stable, saine, transparente et efficace, conformément à la direction du Premier ministre.

Sur le marché domestique, le prix de l'or SJC a de nouveau fortement augmenté après les enchères du 23 avril. Plus précisément, à 13h14 le 24 avril, la compagnie de joaillerie Saigon a affiché le prix de l'or SJC entre 82,3 et 84,3 millions de dôngs/taël (achat - vente), soit une augmentation de 1,3 million de dôngs/taël du côté d’achat et une augmentation d'un million de dôngs/taël du côté de vente par rapport à la séance de clôture d’hier.

VNA/CVN