Trà Vinh

L'aquaculture combinée au boisement : modèle de subsistance durable des habitants

L'élevage de crevettes combiné au boisement - un modèle de subsistance qui s'est avéré très durable au fil des années, est vulgarisé, maintenu et élargi à l’usage des habitants des communes insulaires de Dông Hai, Long Vinh, Long Khanh et de la ville de Long Thanh (district de Duyen Hai, province méridionale de Trà Vinh).

Il s’agit d’un modèle hautement adaptable au changement climatique, créant un revenu stable pour les personnes en limitant les risques de maladie sur les organismes aquatiques et en minimisant les dépenses alimentaires. Le modèle a notamment contribué à restaurer et à développer les forêts de mangroves côtières de Tra Vinh et à sensibiliser la population locale à la protection des forêts.

La coopérative d'élevage de crevettes combiné au boisement du hameau de La Ghi, commune de Long Vinh, district de Duyên Hai, a été créé en 2019, comprenant 9 ménages membres produisant sur une superficie de 30 hectares.

Huynh Công Ly, responsable de cette coopérative, a déclaré que par le passé, les gens pratiquaient l’élevage intensif de crevettes tigrées noires pour l'attrait de ses bénéfices. Cependant, en raison de l'impact du changement climatique et de l'augmentation des épidémies, le taux de risque lié à l'élevage intensif est devenu très élevé et de nombreux paysans ont vu leurs récoltes amoindries. Par conséquent, lorsque les autorités locales ont encouragé l’élevage de crevettes combiné au boisement pour s’adapter au changement climatique, les gens s’y sont progressivement ralliés.

La famille de Huynh Công Ly a commencé à élever des crevettes tigrées noires et des crabes de boue sous le couvert forestier en 2006 sur une superficie de 4,5 ha. Sur cette superficie, environ 1,2 ha sont constitués de zones forestières, le reste, de surfaces aquatiques. Chaque année, 4 lots de graines sont semés, le premier lot en novembre avec environ 50.000 oeufs de crevettes tigrées et 70.000 crabes de vase. Après 3 mois, la première récolte commence par la sélection des crevettes et des crabes de grande taille pour les vendre à des prix élevés tandis que les autres individus restent en élevage. Parallèlement, de nouveaux lots sont libérés.

Selon M. Ly, sa famille récolte chaque année environ une tonne de crabes de boue et 800 kg de crevettes tigrées noires. Son revenu moyen est d'environ 400 millions de dôngs pour un bénéfice de 200 millions.

Développement des forêts

Bien que les bénéfices ne soient pas aussi élevés que ceux de l'élevage industriel (intensif) de crevettes, il se satisfait d'avoir une source de revenu annuel stable et de la contribution de la communauté à la protection et au développement des forêts de mangrove qui crée ainsi un environnement écologique durable pour la vie et la production dans les zones côtières de la province. En 2021, il a étendu la surface de production à 2,8 ha et l'a maintenue jusqu'à présent.

La famille de Mme Thach Kieu, commune de Long Vinh, district de Duyên Hai, a également réalisé ce modèle sur une superficie de 3,5 ha entre l'an 2000 et aujourd'hui, avec plus de 30% de la superficie couverte d’arbres forestiers. Selon M me Thach Kieu, l'élevage de crevettes et de crabes sous le couvert forestier nécessite très peu de soins, et les coûts alimentaires restent raisonnables en raison des sources de nourriture présentes dans l'environnement aquatique naturel. Les crevettes grandissent en bonne santé et souffrent peu de maladies. Les crevettes de ce modèle sont très faciles à se vendre, car les acheteurs locaux ou les usines de transformation de la province privilégient ces crevettes élevées dans des conditions naturelles. Chaque année, sa famille a un revenu stable d'environ 200 millions de dôngs en moyenne.

Le président du Comité populaire du district de Duyên Hai, Truong Van Huy, a déclaré que l'élevage de crevettes et de crabes sous le couvert forestier est un modèle d'aquaculture durable adapté au changement climatique, minimisant la pollution de l'environnement, limitant les épidémies animales et étant très bien adapté aux conditions de production à l'échelle domestique dans ce district. Le modèle a généré des moyens de subsistance stables pour les ménages agricoles des quatre communes insulaires, avec un revenu par habitant plus élevé que dans les autres communes du district. En 2023, le revenu moyen par habitant de ces quatre communes a atteint 68 millions de dôngs/personne/an, soit une augmentation de plus de 31 millions par rapport à 2015 et de 8 à 10 millions de dôngs/personne/an de plus que les autres communes de la région.

Protection du "poumon vert"

L'efficacité économique s'accompagne d'une efficacité environnementale puisque le «poumon vert» local est restauré et se développe continuellement. Actuellement, la couverture forestière de mangrove du district de Duyên Hai atteint un taux de couverture de 16,64 % par rapport à la superficie naturelle totale du district. La population de la région est de plus en plus sensibilisée à la préservation et à la protection des forêts.

À ce jour, Duyên Hai compte 2.065 ménages élevant des crevettes tigrées noires et des crabes de boue sous le couvert forestier, avec une superficie de 4.432 ha, soit une augmentation de 846 ha par rapport à 2015.

La localité encourage par ailleurs les habitants des zones côtières à maintenir et à étendre les zones d'élevage de crevettes et de crabes sous le couvert forestier. Le secteur agricole se formera et étendra les applications scientifiques et technologiques du modèle afin que les nouveaux ménages agricoles puissent maîtriser ces techniques agricoles.

Grâce aux populations côtières et aux autorités locales qui ont planté et protégé activement les forêts de 1996 à aujourd'hui, la superficie forestière de Trà Vinh s'est agrandie de près de 4.700 ha. L'ensemble de la province compte actuellement 9.620 ha de forêts, avec un taux de couverture de 4,1% de la superficie, dont la superficie forestière de production est d'environ 3.800 ha. Tra Vinh vise à atteindre un taux de couverture forestière de 4,2% à l'échelle de la province d'ici 2025.

Texte et photos : Quang Châu/CVN