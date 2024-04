Ouverture de l’exposition Mining Vietnam 2024 à Hanoï

Organisé par Informa Markets Vietnam relevant du groupe britannique Informa PLC, cet événement bisannuel voit la participation de quelque 200 exposants de 17 pays et territoires tels que la Chine, la Pologne, les États-Unis, la France, et bien sûr, le Vietnam, etc.

Les entreprises participantes présentent de nouvelles technologies et des équipements et machines de denier cri au service de l’exploitation minière.

Le salon contribuera à promouvoir le transfert et le développement de nouvelles technologies et solutions dans le secteur minier et à élargir les coopérations entre les entreprises et experts afin de s'orienter vers une industrie minière durable et respectueuse de l'environnement.

L’événement devrait attirer 3.000 visiteurs.

