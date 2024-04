Le Vietnam participe au Salon international de l'alimentation et des boissons

Le Salon international de l'alimentation et des boissons (Salon FHA - Food & Beverage 2024) a ouvert ses portes au Centre de congrès et d'expositions de Singapour, avec la participation de 1.500 distributeurs, importateurs, fabricants et marques célèbres de 50 pays et territoires du monde. Cinq entreprises vietnamiennes participent à l'événement.

Depuis longtemps, le Salon international de l'alimentation et des boissons accorde une grande importance à l'innovation et aux solutions durables dans le secteur de l'alimentation et des boissons ainsi qu'à la valeur ajoutée des unités spécialisées dans l'industrie de l'alimentation et des boissons, notamment en Asie du Sud-Est.

Photo : VietnamPlus/CVN

Participant au salon, la communauté mondiale des entreprises en général et du Vietnam en particulier sont mis à jour avec des connaissances spécialisées à travers des séminaires et activités en marge de l'exposition, notamment le premier concours de transformation de la viande (FHA Ultimate Meat Challenge), Young Talents Escoffier-Singapore (recherche de jeunes talents culinaires).

À cette occasion, les unités de l'industrie agroalimentaire participent aussi à ProWine 2024, le plus grand salon d'Asie du Sud-Est dans le domaine du vin et des spiritueux.

Les entreprises vietnamiennes présentent au salon des produits tels que des confiseries, des boissons, des produits surgelés, du poivre et des épices, des fruits secs, des fruits en conserve...

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du pavillon du Vietnam, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour Mai Phuoc Dung a souligné que leur participation au Salon international de l'alimentation et des boissons aidait les entreprises vietnamiennes à promouvoir de plus en plus de produits vietnamiens sur le marché mondial. C'est une direction qui doit être soutenue et promue.

Selon le comité d'organisation, l'exposition devrait accueillir environ 60.000 personnes. L'exposition durera jusqu'au 26 avril.

VNA/CVN