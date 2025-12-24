Personnel du Parti et XIVᵉ Congrès : vigilance face aux rumeurs et désinformation

Le travail sur le personnel du Parti constitue une question d’une importance capitale, étroitement liée au destin de la nation et à la confiance du peuple. À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), alors que le Comité central finalise les orientations en matière de personnel, cette question suscite une attention particulière de l’opinion publique. Dans ce contexte sensible, la circulation d’informations erronées et de rumeurs exige de la société une vigilance accrue afin de distinguer le vrai du faux.

Photo : VNA/CVN

Le 15ᵉ plénum du Comité central du PCV du XIIIᵉ mandat, tenue à Hanoï les 22 et 23 décembre, a achevé l’ensemble de son programme de travail. Le Comité central a travaillé avec sérieux, discipline et un haut sens des responsabilités devant le Parti, le peuple et l’histoire. Les délégués ont fait preuve d’intelligence collective, de franchise et d’objectivité dans les discussions et les évaluations, préparant avec soin les propositions de personnel destinées à être soumises au XIVᵉ Congrès pour examen et décision par un vote de responsabilité.

Tous ont pleinement conscience qu’il ne s’agit pas d’une simple affaire interne, mais d’une question majeure ayant des répercussions durables sur le développement du pays et la stabilité sociale. C’est pourquoi le travail sur le personnel est soumis à des exigences particulièrement élevées, reposant sur la rigueur, la prudence, la précision et le strict respect des règlements, ainsi que sur une évaluation globale et approfondie, en adéquation avec les missions nationales dans cette nouvelle phase de développement.

Soulignant le caractère hautement stratégique de cette mission, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a rappelé qu’il s’agit d’une responsabilité majeure des membres du Comité central comme de l’ensemble du Parti. Selon lui, la sélection des membres de la direction suprême du Parti, appelés à diriger la mise en œuvre d’objectifs de développement ambitieux, exigeants et urgents dans la période à venir, doit être menée avec la plus grande minutie, prudence et exactitude, conformément aux règles et orientations déjà réaffirmées lors des précédentes conférences du Comité central.

Lors de la clôture de la 15ᵉ session, le secrétaire général Tô Lâm a indiqué que le Comité central avait adopté le rapport sur le travail de personnel à soumettre au XIVᵉ Congrès. Les listes de candidats proposés pour le Comité central du XIVᵉ mandat, le Bureau politique, le Secrétariat ainsi que les principaux dirigeants du Parti et de l’État pour la période 2026-2031 ont été approuvées avec un taux de consensus élevé, avant d’être présentées au Congrès pour examen, décision et organisation de l’élection, conformément au Statut et aux règlements du Parti.

Ces résultats témoignent de l’esprit de travail scientifique et responsable du Parti dans la préparation de cet événement politique majeur. Ils illustrent également la forte cohésion et l’unité d’action au sein de la direction. Les membres du Comité central ont démontré leur sens du devoir en tant que militants communistes dévoués à l’avenir de la nation.

Cependant, malgré un processus transparent, objectif et rigoureux, des discours fallacieux et des informations mensongères continuent de circuler, émanant de forces hostiles et d’éléments politiquement opportunistes. Ces informations ne relèvent nullement d’une volonté constructive, mais visent à semer le doute, à diviser les rangs et à porter atteinte à la confiance de la société.

Il s’agit d’un procédé bien connu des forces hostiles à l’approche des grands événements politiques du pays. Profitant de l’intérêt de l’opinion publique pour la question du personnel, elles déforment la réalité, inventent de prétendues "sources internes", diffusent de fausses listes de candidats prétendument déjà "arrêtées", élaborent des "scénarios de personnel" fictifs ou des documents soi-disant "divulgués" afin de tromper l’opinion. Certains individus se présentent même sous des appellations telles qu’"universitaires", "juristes" ou "journalistes indépendants" afin de se donner une crédibilité artificielle.

Dans ce contexte, la lucidité et le sang-froid constituent l’unique attitude raisonnable face aux informations contradictoires. Les affaires d’une telle importance pour l’État ne peuvent en aucun cas être appréhendées ou relayées sur la base de simples rumeurs infondées.

Le travail sur le personnel est le « pivot des pivots ». Il est actuellement examiné et évalué de manière approfondie par le Comité central, sur la base des exigences de la nouvelle période et dans le strict respect des procédures organisationnelles. Lorsque le XIVᵉ Congrès se tiendra, la décision finale appartiendra aux délégués du Congrès - des militants d’élite représentant la volonté et les aspirations de l’ensemble du Parti. Il s’agit là d’une expression vivante de la démocratie au sein du Parti, conforme à la tradition de construction et de rectification du PCV tout au long de l’histoire révolutionnaire du Vietnam.

À l’heure où le pays se prépare à entrer dans une nouvelle phase de développement, riche en opportunités et en attentes, rester vigilant face aux fausses informations, aux rumeurs et aux discours de dénigrement relève non seulement de la raison, mais aussi d’un sens aigu des responsabilités envers l’avenir de la nation. Les réalisations majeures obtenues sous la direction du Parti constituent une base solide pour renforcer la confiance du peuple dans le fait que toutes les grandes décisions, prises dans l’intérêt commun de la nation et du pays, seront mises en œuvre avec rigueur, prudence et méthode, au service d’un développement durable du Vietnam.

VNA/CVN