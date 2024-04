Zimbabwe : remaniement du cabinet présidentiel

Le secrétaire en chef du président et du cabinet, Martin Rushwaya, a annoncé le remaniement ministériel dans un communiqué mercredi 24 avril et a déclaré que les réaffectations et les nominations prenaient effet immédiatement. M. Mnangagwa a réaffecté Winston Chitando à la tête du ministère des Mines et du Développement minier, le retirant du ministère des Collectivités locales et des Travaux publics dorénavant dirigé par Daniel Garwe, l'ancien ministre du Logement national et des Sites sociaux. Zhemu Soda, ancien ministre des Mines et du Développement minier, est désormais le nouveau ministre du Logement et des Sites sociaux. M. Mnangagwa a également nommé Musa Ncube vice-ministre du Logement et des Sites sociaux et Headman Moyo vice-ministre des Affaires des Anciens combattants pour la libération. Il a réaffecté Yeukai Simbanegavi du poste de vice-ministre du Logement et des Sites sociaux à celui de vice-ministre de l'Énergie et du Développement énergétique.

Xinhua/VNA/CVN