Un avion s'écrase dans une rivière en Alaska

>> USA : le régulateur aérien se penche sur les procédures de United, après les incidents de Boeing

>> La pénurie de personnel de maintenance va pénaliser durablement le secteur aérien

>> Le gouvernement Biden protège une vaste zone de l'Alaska pour limiter l'exploitation pétrolière

La police de l'État de l'Alaska et diverses agences locales, étatiques et fédérales sont en train d'intervenir sur le site de l'accident, qui est survenu au niveau de la rivière Tanana près de Kallenberg Road à Fairbanks, a déclaré la police de l'État. Elle a exhorté la population à éviter la zone de l'accident et à s'attendre à une présence accrue des premiers intervenants dans le secteur. Clint Johnson, directeur local de l'Agence nationale de la sécurité des transports pour l'Alaska, a déclaré à la presse locale qu'on ne savait pas encore combien de personnes se trouvaient à bord de l'appareil lorsqu'il s'est écrasé. Le crash a eu lieu vers 10h30 heure locale au sud de l'aéroport international de Fairbanks, peu après le décollage.

Xinhua/VNA/CVN