La coordinatrice humanitaire de l'ONU pour Gaza appelle à un changement de paradigme dans l'acheminement de l'aide

Un changement de paradigme nécessite une nouvelle augmentation de la qualité et de la quantité de l'assistance et de la distribution, des mesures irréversibles pour permettre une livraison sûre, sécurisée et sans entrave à l'intérieur de Gaza, ainsi qu'une planification et des préparations opportunes pour un redressement et une reconstruction rapides, a-t-elle déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une réunion. Il n'y a pas de substitut à la volonté politique pour soutenir ces efforts, a-t-elle ajouté. Des opérations humanitaires efficaces ne peuvent se résumer à un comptage de camions. Les agences humanitaires doivent être en mesure d'acheminer de la nourriture, des médicaments et de nombreuses autres fournitures en toute sécurité et par tous les itinéraires et points de passage possibles, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque partie de la bande de Gaza, a-t-elle noté.

Xinhua/VNA/CVN