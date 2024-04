Burkina Faso : une soixantaine de terroristes "neutralisés" dans l'Est

L'armée burkinabè a mené deux opérations ces derniers jours dans la région orientale du pays, qui leur ont permis de "neutraliser " une soixantaine de terroristes et de saisir leur logistique, a rapporté jeudi soir 25 avril la presse locale.

Citée par l'agence de presse officielle AIB, l'armée a expliqué que le 22 avril, sur la base de renseignements, les vecteurs aériens avaient découvert une base en construction dans la zone de Boungou, dans la région de l'Est. La base a ensuite été frappée par les vecteurs aériens de l'armée, selon la même source, précisant qu'une soixantaine de terroristes avaient été "neutralisés" et la base complètement détruite. Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés.

Xinhua/VNA/CVN