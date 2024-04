Japon : un séisme de magnitude 5 secoue la préfecture d'Ibaraki

Un tremblement de terre d'une magnitude préliminaire de 5 a secoué mercredi 24 avril la préfecture japonaise d'Ibaraki, à l'est de Tokyo, a annoncé l'Agence météorologique japonaise (JMA).

Le séisme s'est produit à 20h40 heure locale à une profondeur de 60 km, a indiqué la JMA, ajoutant que dans certaines parties de la préfecture, son intensité avait été mesurée à 4 sur l'échelle d'intensité sismique japonaise qui monte jusqu'à 7. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé au large du nord de la préfecture d'Ibaraki, à une latitude de 36,5 degrés nord et une longitude de 140,6 degrés est. Les secousses ont été ressenties dans le centre de la capitale nippone. Aucune alerte au tsunami n'a été émise après le puissant séisme et on ne sait pas pour l'heure si celui-ci a fait des blessés ou des dégâts.

Xinhua/VNA/CVN