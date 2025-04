Le Sénégal en pourparlers pour intégrer les BRICS

"Le Sénégal fait partie des pays qui ont apprécié la création des Brics" et négocie avec ce groupe pour le rejoindre, a déclaré le portail Seneplus.

Selon la ministre, le Sénégal est en mesure de jouer son rôle positif dans cette association. "Le Sénégal peut contribuer aux Brics grâce à sa stabilité, ses ressources et sa volonté de développer l'industrie", a-t-elle ajouté, soulignant que le format des Brics offrait "plus d'espace pour échanger des points de vue et accéder à des ressources commerciales".

Le groupe des Brics a connu deux vagues d'expansion depuis sa création en 2006. En 2011, l'Afrique du Sud a rejoint le groupe initial, qui comprenait le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. En août 2023, six nouveaux membres, dont l'Argentine, ont été invités à rejoindre l'association en une seule fois, mais l'Argentine a refusé d'adhérer à la fin du mois de décembre. Les cinq nouveaux membres de l'association - l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran - ont commencé à travailler à part entière au sein des Brics le 1er janvier 2024.

Le Brésil a pris la présidence des Brics le 1er janvier 2025. En 2024, l'association était dirigée par la Russie, et l'événement clé de sa présidence a été le sommet de Kazan du 22 au 24 octobre, au cours duquel il a été décidé de créer une catégorie d'États partenaires. Les premiers partenaires étaient la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, la Thaïlande, l'Ouganda et l'Ouzbékistan. L'Indonésie a également été initialement désignée comme partenaire des Brics, mais le 6 janvier, les autorités brésiliennes ont annoncé que le pays était devenu membre à part entière de la communauté. Le 17 janvier, le ministère brésilien des Affaires étrangères a annoncé que le Nigeria avait rejoint les Brics en tant que partenaire.

TASS/VNA/CVN