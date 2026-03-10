Hô Chi Minh-Ville vise la gratuité des soins hospitaliers de base d’ici 2030

Hô Chi Minh-Ville vise à exempter ses habitants des frais hospitaliers de base d’ici 2030, conformément à un programme d’action du Comité municipal du Parti.

Ce programme met en œuvre la résolution 72 du Politburo sur certaines solutions de percée pour renforcer la protection, le soin et l’amélioration de la santé de la population.

Dans le cadre de ce programme, le mégapole du Sud s’est fixé plusieurs objectifs de santé clés à atteindre d’ici 2030. La taille moyenne des enfants et adolescents de moins de 18 ans devrait augmenter d’au moins 1,5 cm, tandis que l’espérance de vie moyenne des habitants devrait atteindre environ 77 ans, dont au moins 68 ans en bonne santé.

À partir de 2026, les habitants bénéficieront de bilans de santé périodiques ou d’examens de dépistage gratuits au moins une fois par an. Chaque citoyen recevra également un dossier médical électronique pour le suivi et la gestion de sa santé tout au long de sa vie.

D’ici 2030, la ville prévoit de mettre en œuvre une politique d’exemption des frais d’hospitalisation de base pour ses habitants, tout en garantissant une couverture d’assurance maladie universelle.

Les autorités municipales s’engagent à ce que tous les centres de santé communaux et de quartier soient dotés d’infrastructures et de personnel adéquats. L’objectif est que plus de 20% des consultations et traitements médicaux pris en charge par l’assurance maladie soient effectués dans les structures de santé de proximité.

À l’horizon 2045, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de créer un cadre de vie de haute qualité où les principaux indicateurs de santé et les services de soins essentiels soient comparables à ceux des pays développés de la région et du monde. À cette date, l’espérance de vie moyenne des habitants devrait dépasser 80 ans, dont plus de 71 années de vie en bonne santé.

Le système de santé devrait devenir moderne, équitable, efficace et durable, en privilégiant la prévention des maladies tout en répondant aux besoins de santé de plus en plus diversifiés de la population.

Pour atteindre ces objectifs, le Comité municipal du Parti a défini six groupes de solutions, à savoir l’amélioration des mécanismes et des politiques de santé ; le renforcement des systèmes de santé préventifs et de proximité ; l’amélioration de la qualité du personnel de santé ; la réforme du financement des soins de santé ; la promotion des percées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique ; et l’accélération du développement du secteur privé de la santé tout en mobilisant davantage de ressources pour les soins de santé.

Dans la période à venir, la ville prévoit de faire exercer tour à tour chaque année au moins 1.000 médecins pendant une certaine période dans les centres de santé de quartier et de commune afin d’améliorer la qualité des examens et des traitements médicaux au niveau local.

Hô Chi Minh-Ville augmentera progressivement ses dépenses en matière de prévention des maladies, ainsi que de diagnostic et de traitement précoces de certaines maladies, notamment pour les populations prioritaires.

Le budget de l’État et la Caisse d’assurance maladie devraient financer un certain nombre de services de prévention, la prise en charge des maladies chroniques, les bilans de santé périodiques et les services de dépistage proposés dans les centres de soins de santé primaires.

Parallèlement, la ville encourage une transformation numérique globale du secteur de la santé et finalise la mise en place de bases de données de santé conformes aux normes de connectivité et de partage des données.

Les dossiers médicaux électroniques et les ordonnances électroniques seront déployés afin de garantir une connectivité synchronisée et une gestion des données de santé tout au long du cycle de vie. Les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, le big data et l’Internet des objets seront de plus en plus utilisées pour améliorer la transparence et l’efficacité des services médicaux.

Afin de mobiliser davantage de ressources pour le développement du secteur de la santé, la ville prévoit d’instaurer des mécanismes d’incitation pour les prestataires de soins de santé privés, notamment en autorisant la conversion flexible de la destination des terrains en terrains à vocation médicale pour certains projets adaptés, tout en accélérant les procédures de dégagement des terrains pour les projets de construction liés à la santé.

Dans les années à venir, Hô Chi Minh-Ville devrait également développer des campus supplémentaires pour plusieurs hôpitaux généraux et spécialisés afin d’alléger la pression sur les établissements centraux et d’améliorer les services de santé pour les habitants de la ville et des localités voisines.

