Coupe d’Asie AFC U23 : les Guerriers de l’Étoile d’or ne dorment que d’une oreille

L’équipe nationale vietnamienne des moins de 23 ans ont remporté leurs deux premiers matchs de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026, dominant la Jordanie et le Kirghizistan et terminant première de sa groupe.

Photo : AFC/CVN

Normalement, ces deux résultats dans un groupe de quatre équipes leur assureraient la qualification. Mais dans le format des tournois de l’AFC, où les confrontations directes entre les équipes servent de critère de départage, les hommes de Kim Sang-sik pourraient être éliminés malgré un excellent début de compétition.

Pour que ce scénario catastrophe se produise, le Vietnam devrait s’incliner face à l’Arabie saoudite par trois buts d’écart ou par quatre buts de retard ou plus. Une autre condition est que la Jordanie, battue 0-2 par les Guerriers de l’Étoile d’or lors de son premier match, s’impose face au Kirghizistan, lanterne rouge du classement.

Dire que cette possibilité est improbable est un euphémisme. Quelques joueurs de cette équipe U23 ont déjà vécu une telle situation lors de la Coupe d’Asie des moins de 20 ans de l’AFC 2023, où le Vietnam avait battu l’Australie et le Qatar dans ce qui était considéré comme le "groupe de la mort" du tournoi.

Malgré six points, l’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour la phase finale, s’inclinant 1-3 face à l’Iran lors de l’avant-dernier match. L’Iran s’est qualifié grâce à sa victoire dans la confrontation directe avec le Vietnam, tandis que l’Australie, malgré sa défaite contre le Vietnam, a bénéficié d’une meilleure différence de buts et a terminé deuxième.

Le président de la VFF, Trân Quôc Tuân, a réitéré ce message aux médias après la victoire in extremis des hommes de Kim Sang-sik contre le Kirghizistan le 9 janvier. Malgré une avance au score et une seconde période largement dominée, le Vietnam a concédé l’égalisation et a dû attendre la 87e minute pour arracher la victoire.

Le Vietnam et les matchs où seul un match nul est nécessaire, c’est comme comparer l’huile et l’eau. Les supporters se souviennent de nombreuses fois où le Vietnam a été éliminé, ou a frôlé l’élimination, dans ces rencontres cruciales où il avait pourtant l’avantage. Le cas le plus tristement célèbre reste la défaite 4-2 face à la Malaisie à domicile, à My Dinh, après une victoire 1-2 à l’extérieur.

Et les hommes de Kim Sang-sik ne sont pas irréprochables en défense. Une mauvaise passe en retrait de Nguyên Hiêu Minh lors du match contre le Kirghizistan a permis à son équipe d’égaliser. Deux buts rapides de la Thaïlande dans les premières minutes de la finale des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) auraient pu semer la pagaille à Bangkok, où la médaille d’or est restée au pays hôte. Si les défenseurs vietnamiens continuent de commettre les mêmes erreurs de débutants, n’importe quel adversaire dans ce tournoi pourra en profiter.

Mais les supporters vietnamiens peuvent pousser un soupir de soulagement au vu des performances de l’Arabie saoudite lors des deux premiers matchs : une victoire contre un Kirghizistan réduit à dix grâce à un but à la dernière minute et une défaite 2-3 contre la Jordanie malgré une avance prise en début de rencontre.

Cette équipe d’Arabie saoudite est loin d’égaler le talent qui a battu l’Argentine, championne du monde en titre, lors de la Coupe du monde 2022. Les hommes de Luigi Di Blagio ont manqué de sang-froid dans la finition et de communication en défense, ce qui a rendu les hôtes étonnamment vulnérables.

Mais l’Arabie saoudite a également besoin d’au moins un match nul pour se qualifier, et en tant que pays hôte et favori du tournoi, un match nul ne suffit pas à affirmer sa domination. Le Vietnam doit maintenant oublier ses victoires récentes, rester ancré dans le présent et aborder chaque défi avec intensité, comme si c’était l’ultime chance, en transformant chaque rencontre en une finale.

VNA/CVN