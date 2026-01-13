Coupe d’Asie U23 de l’AFC : le Vietnam se qualifie pour les quarts de finale

La sélection vietnamienne des moins de 23 ans a signé un exploit retentissant en éliminant l’Arabie saoudite lors du dernier match du groupe A du Championnat d’Asie U23 2026. Grâce à cette victoire 1-0, les élèves du sélectionneur Kim Sang Sik ont décroché leur qualification pour les quarts de finale en terminant premiers du groupe A.

La rencontre entre l’Arabie saoudite et le Vietnam, disputée à 23h30 le 12 janvier au stade Prince Abdullah Al Faisal, a été marquée par une prestation courageuse et disciplinée de la sélection vietnamienne face à un adversaire pourtant largement favori.

La première période a été dominée par l’Arabie saoudite, qui a monopolisé le ballon et créé plusieurs occasions dangereuses. Cependant, le gardien Trung Kien s’est illustré par de multiples arrêts décisifs, préservant sa cage inviolée. De son côté, le Vietnam s’est montré menaçant en contre-attaque, sans toutefois parvenir à ouvrir le score. La mi-temps est intervenue sur un score nul et vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, l’Arabie saoudite a continué à accentuer la pression, mais Trung Kien est resté infranchissable. Le tournant du match est survenu à la 64e minute lorsque Đinh Bac, pourtant en angle fermé et étroitement surveillé, a décoché une frappe puissante du pied gauche pour inscrire un superbe but, donnant l’avantage au Vietnam (1-0).

Après ce but, l’Arabie saoudite a jeté toutes ses forces dans la bataille et multiplié les offensives. Néanmoins, la défense vietnamienne, solidaire et combative, associée à un Trung Kiên impérial, a résisté jusqu’au coup de sifflet final.

Grâce à ce succès, le Vietnam termine en tête du groupe A avec un total de 9 points et se qualifie pour les quarts de finale. Cette défaite signe en revanche l’élimination de l’Arabie saoudite. L’autre billet qualificatif du groupe A revient à la Jordanie, victorieuse 1-0 du Kirghizistan.

