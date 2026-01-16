L’arbitre iranien Heidari Payam officiera la rencontre entre le Vietnam et les EAU

La Confédération asiatique de football (AFC) a officiellement annoncé la composition de l’équipe arbitrale pour le quart de finale de la Coupe d’Asie de football des moins de 23 ans de l’AFC 2026 opposant le Vietnam aux Émirats arabes unis (EAU), dont le coup d’envoi sera donné le 16 janvier à 22h30.

L’arbitre iranien Heidari Payam officiera ainsi la rencontre entre les Guerriers de l’Étoile d’or et les Al-Abyad. Il sera assisté de ses compatriotes Farhad Farhadpoor et Ali Ahmadi, tandis que le Saoudien Faisal Sulaiman officiera en tant que quatrième arbitre. L’arbitre singapourien Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari a été désigné comme arbitre VAR.

Ce sera le deuxième match de l’équipe nationale vietnamienne des moins de 23 ans arbitré par Heidari Payam lors de la Coupe d’Asie de football des moins de 23 ans de l’AFC 2026.

En phase de groupes, il avait arbitré la victoire 2-1 du Vietnam face au Kirghizistan U23, match au cours duquel il avait accordé un penalty qui avait permis à l’équipe entraînée par Kim Sang-sik d’ouvrir le score.

Heidari Payam est arbitre FIFA depuis 2015 et est régulièrement désigné par l’AFC pour les grands tournois. Réputé pour son arbitrage rigoureux, il est surnommé "le roi des cartons". Selon les statistiques de Sofascore, Heidari Payam a arbitré 221 matchs au cours de sa carrière, distribuant 850 cartons jaunes, 53 cartons rouges et accordant 61 penalties.

