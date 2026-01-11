Le Marathon de Hô Chi Minh-Ville 2026 attire près de 11.000 coureurs

Le 11 janvier, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec la Fédération d’athlétisme de la ville et la société Pulse Active, a organisé la 13ᵉ édition du Marathon de Hô Chi Minh-Ville, sur l’avenue Lê Duân (zone du parc du "30 Avril", quartier de Sài Gòn). L’événement a rassemblé près de 11.000 athlètes provenant de 75 pays et territoires.

>> Coup d'envoi de la 13ᵉ édition du marathon de Hô Chi Minh-Ville - Saison 2026

Porté par le message "United in Every Stride - Ensemble pour relever le défi", le Marathon de Hô Chi Minh-Ville 2026 se veut un parcours de connexion, de partage et d’aspiration à aller plus loin, unissant les participants sur des itinéraires chargés d’histoire et de symboles de la ville. Les coureurs s’affrontent sur trois distances : 10 km, 21 km et 42 km.

Le point fort de la course réside dans l’installation du départ et de l’arrivée au parc du "30 Avril", sur l’avenue Lê Duân (juste devant le site historique du Palais de la Réunification). Le parcours traverse les principales artères du centre-ville, passant par six quartiers et de nombreux sites emblématiques tels que le siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la rue piétonne Nguyên Huê, le marché Bên Thành, la tour Bitexco, le pont Ba Son et le pont Thu Thiêm.

Par rapport aux éditions précédentes, le Marathon de Hô Chi Minh-Ville 2026 marque un tournant majeur en appliquant pour la première fois une solution technologique globale dans la gestion et l’organisation de l’événement. L’ensemble des données est centralisé sur un système synchronisé, permettant une mise à jour des informations en temps réel. Cette nouveauté améliore non seulement la précision du chronométrage, mais optimise également les dispositifs de sécurité médicale.

À l’issue de la course, le comité d’organisation a récompensé les athlètes les plus remarquables. Sur la distance de 42 km, le vainqueur masculin est Huỳnh Anh Khôi (2 h 25 min 45 s) et la vainqueure féminine est Pham Thị Hông Lê (2 h 46 min 19 s). Sur la distance de 21 km, la première place masculine revient à Hoàng Nguyên Thanh (1 h 08 min 32 s) et la première place féminine à Hoàng Thi Ngoc Hoa (1 h 20 min 57 s)…

Lors de la cérémonie de remise des prix, Nguyên Nam Nhân, vice-directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et chef du comité d’organisation, a indiqué que l’édition de cette année continuait d’enregistrer des chiffres impressionnants. Rien que pour la distance de 42 km, plus de 2.300 athlètes ont participé, illustrant le développement et la diffusion de plus en plus larges du marathon.

Par ailleurs, l’organisation du départ et de l’arrivée en plein centre-ville constitue à la fois un grand défi logistique et une caractéristique distinctive du Marathon de Hô Chi Minh-Ville, permettant aux coureurs de concilier compétition sportive et découverte du rythme urbain moderne ainsi que de l’identité culturelle de la ville.

"Avec des milliers d’athlètes venus de 75 pays et territoires, la compétition continue d’affirmer sa position en tant que marathon d’envergure internationale, contribuant à promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville et à diffuser l’esprit sportif au sein de la communauté", a souligné M. Nhân.

Texte et photo : Minh Thu/CVN