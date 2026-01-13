Coupe d’Asie U23 : Le Vietnam en quarts de finale, les supporters exultent

Auteurs d'une performance magistrale lors de la phase de groupes de la Coupe d'Asie des moins de 23 ans (U23) de l’AFC 2026, les footballeurs vietnamiens ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la plus belle des manières.

>> Coupe d’Asie U23 : le Vietnam s’impose face au Kirghizistan

>> Coupe d’Asie AFC U23 : les Guerriers de l’Étoile d’or ne dorment que d’une oreille

>> Coupe d’Asie U23 de l’AFC : le Vietnam se qualifie pour les quarts de finale

Photo : AFC/CVN

En s'imposant successivement face à la Jordanie (2-0), au Kirghizistan (2-1) et à l'Arabie saoudite (1-0), l'équipe nationale a réalisé une performance historique en totalisant neuf points. Initialement perçue comme le maillon faible du groupe A, souvent qualifié de "groupe de la mort", l'équipe U23 du Vietnam a su faire preuve de bravoure et de détermination pour dominer des adversaires pourtant supérieurs sur les plans physique et technique.

Le point d'orgue de cette phase de groupes s'est joué dans la soirée du 12 janvier lors d'une confrontation décisive contre le pays hôte, l'Arabie saoudite. Les "Guerriers à l'Étoile d'or" l'ont emporté sur le score serré mais mérité de 1-0, grâce à un but de Dinh Bac à la 64e minute. Ce résultat permet au Vietnam de signer son meilleur bilan comptable en phase de poules au cours de ses sept fois de participation au tournoi.

Parallèlement, la Jordanie a assuré sa deuxième place qualificative en battant le Kirghizistan sur le même score (1-0).

Photo : AFC/CVN

Grâce à cette position de leader du groupe A, le Vietnam affrontera en quart de finale le deuxième du groupe B, dont l'identité sera révélée à l'issue du match opposant les Émirats arabes unis à la Syrie prévu le 13 janvier.

Cette réussite suscite une immense ferveur populaire à travers tout le pays. À Hanoï, de nombreux supporters, à l'image de Dô Trong Nghia, ont exprimé leur admiration pour la sérénité technique des joueurs et la prestation exceptionnelle du gardien de but Trung Kiên, dont les arrêts décisifs face aux assauts saoudiens ont été cruciaux.

Auparavant, le président de la Fédération de football du Vietnam (VFF), Trân Quôc Tuân, a personnellement félicité l'ensemble de l'équipe nationale pour sa victoire contre le Kirghizistan (le 9 janvier). Pour récompenser ces performances, la VFF a octroyé des primes d'encouragement significatives, s'élevant à 500 millions de dôngs (environ 19.000 dollars) après le premier succès contre la Jordanie, et à 600 millions de dongs suite à la victoire contre le Kirghizistan.

VNA/CVN