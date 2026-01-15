La délégation vietnamienne s'envole pour les 13es Jeux paralympiques de l'ASEAN

Une cérémonie a eu lieu le 15 janvier à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï pour accompagner la délégation sportive vietnamienne qui participera aux 13 es Jeux paralympiques de l'ASEAN en Thaïlande, du 15 au 27 janvier.

Ces 13es Jeux paralympiques de l'ASEAN réuniront 11 nations d'Asie du Sud-Est et proposeront 19 disciplines sportives, soit plus de 500 épreuves, dont beaucoup seront supervisées par le Comité international paralympique (IPC).

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam envoie 185 membres, dont 140 athlètes, qui concourront dans 11 disciplines : athlétisme, natation, haltérophilie, badminton, tennis de table, échecs, judo, boccia, tir à l'arc, tennis et escrime. Le pays vise 40 à 50 médailles d'or et ambitionne de figurer parmi les 4 ou 5 meilleures nations.

Lê Thi Hoàng Yên, directrice adjointe du Département vietnamien de l'éducation physique et des sports, rattaché au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et chef de la délégation, a déclaré que les entraîneurs et les athlètes étaient prêts à concourir avec une détermination sans faille, à surmonter les obstacles pour obtenir les meilleurs résultats et faire la fierté de la nation.

Trân Duc Tho, secrétaire général du Comité paralympique vietnamien, a affirmé que la délégation était déterminée à concourir avec confiance et discipline, en visant l'excellence, tout en contribuant à promouvoir l'unité, le fair-play, l'amitié et la coopération, et à valoriser l'image du Vietnam auprès de la communauté internationale.

Les 13es Jeux paralympiques de l'ASEAN se dérouleront du 20 au 26 janvier. Selon le Comité paralympique vietnamien, l'haltérophile Le Van Cong sera le porte-drapeau de la délégation vietnamienne lors de la cérémonie d'ouverture.

VNA/CVN