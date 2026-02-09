Pakistan : le festival des cerfs-volants fait son grand retour à Lahore

Des cerfs-volants multicolores ont envahi en fin de semaine le ciel de Lahore, au Pakistan, marquant le retour du festival de cerfs-volants, dit Basant, après 19 années d'interdiction imposée pour des raisons de sécurité.

Photo : AFP/VNA/CVN

Depuis les toits et les terrains dégagés, des familles et des groupes d'amis se sont réunis du 6 au 8 février dans la capitale du Pendjab (Est) pour célébrer une tradition qui avait disparu de la vie publique depuis 2007.

Le festival a historiquement été l'un des événements culturels les plus vivants de Lahore, symbolisant le renouveau et marquant la fin de l'hiver avec de la musique, de la nourriture et des concours de cerfs-volants. Il attire des milliers de visiteurs de tout le pays.

"Tout le monde est enthousiaste. Tout le Pendjab, tout le Pakistan. Il est devenu difficile de trouver des cerfs-volants et des ficelles car tout est en rupture de stock", a déclaré Shahzaib, un adepte du cerf-volant, la voix couverte par des tambours.

Le festival de cerfs-volants avait largement disparu après l'interdiction officielle annoncée après des accidents mortels causés par des ficelles enduites de poudre de verre et des tirs de joie.

Ces ficelles coupantes, connues sous le nom de "manjha", avaient été responsables de plusieurs morts et de graves blessures, notamment parmi les motocyclistes et les piétons.

Après la levée de l'interdiction, les autorités ont introduit des mesures de précaution, tels des cerfs-volants dotés de QR codes afin d'en encadrer la production, la vente et la traçabilité. Les motards ont installé des tiges de protection sur leur deux-roues pour prévenir les blessures mortelles au cou.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette année, les administrations locales avaient organisé des événements officiels pour le festival, incluant des rassemblements publics et des programmes culturels.

Les restaurants ont proposé des menus spéciaux pour le Basant et les transports publics ont été rendus gratuits les jours de festivités.

Des ateliers autrefois à l'arrêt ont fonctionné de nouveau pour répondre à la demande.

"Des gens avaient perdu leur commerce lorsque l'interdiction est tombée. Après la levée de l'interdiction, j'ai vendu entre 20.000 et 25.000 cerfs-volants", s'est réjoui Tariq, un fabricant.

Le "Patang Bazi", le combat de cerfs-volants, demeure la principale attraction du festival : les participants manœuvrent leurs cerfs-volants pour sectionner les ficelles colorées de leurs adversaires, déclenchant souvent les acclamations des toits voisins.

"Acheter et faire voler des cerfs-volants ne devrait pas être une chose ponctuelle", a déclaré Chand Ustad, 51 ans, fabricant de ficelles. "Continuez à en acheter, continuez à les faire voler, cela aide aussi notre commerce", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN