Ouverture solennelle du XIᵉ Congrès national d'émulation patriotique 2025

Placé sous le thème "Émulation pour l’innovation, la créativité et l’accélération afin de propulser le pays vers une ère de développement puissant, civilisé et prospère", l’événement a été retransmis en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision du Vietnam et diffusé sur les ondes de la Voix du Vietnam (VOV).

Événement politique et social d’importance majeure, ce congrès vise à dresser le bilan des mouvements d’émulation et des distinctions pour la période 2021-2025, à lancer ceux de 2026-2030, et à honorer les collectifs et individus exemplaires incarnant l’intelligence, le courage, l'esprit de dévouement et la créativité du peuple vietnamien. Il réunit 2 223 délégués, dont 198 invités et 2 025 délégués officiels.

Parmi les participants figuraient le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d'émulation et de récompense, ainsi que de nombreux responsables actuels et anciens des organismes du resort central comme local.

Dans son allocution d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a qualifié le congrès de grande fête de l'esprit patriotique et de l’aspiration au dévouement, saluant les figures exemplaires comme "les plus belles fleurs" du mouvement d’émulation des cinq dernières années.

Rendant hommage au Président Hô Chi Minh, le chef du gouvernement a rappelé son appel historique à l’émulation patriotique, lancé il y a près de 80 ans, qui a jeté les bases d’une tradition devenue une force endogène majeure de la nation.

À travers les différentes périodes historiques, les mouvements d’émulation patriotique ont été étroitement liés aux grandes pages glorieuses de la nation, devenant un moteur essentiel des victoires de la révolution vietnamienne dans l’édification et la défense de la Patrie. En particulier, le mouvement "Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style de Hô Chi Minh", conformément à la Directive n°05 du Bureau politique, est devenue un socle essentiel favorisant l’essor des mouvements d’émulation patriotique ces dernières années.

Selon le Premier ministre, au cours des cinq dernières années, le Vietnam a affronté des défis d’ampleur historique. Sous la direction du Parti, conduite successivement par le regretté secrétaire général Nguyên Phu Trong puis par le secrétaire général Tô Lâm, avec la mobilisation de tout le système politique, le soutien du peuple, des entreprises et des partenaires internationaux, le pays a surmonté les vents contraires et enregistré des avancées majeures. Ces résultats reposent notamment sur des mouvements d’émulation patriotique d’envergure, qui ont généré des réalisations marquantes dans la lutte contre la COVID-19, le développement accéléré des infrastructures, l'éradication des logements précaires, la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie. Des mesures rapides et efficaces ont permis un véritable changement d’état, accompagné d’une profonde "réorganisation du territoire" posant les bases de l’entrée dans une nouvelle ère de développement.

Le XIᵉ Congrès national d’émulation patriotique se tient à un moment où le pays entre dans une nouvelle ère. Il a pour mission essentielle non seulement d’évaluer et de dresser le bilan des mouvements d’émulation et des actions de distinction des cinq dernières années, mais aussi de définir les orientations et les tâches de la période à venir, afin d’insuffler un nouvel élan, une dynamique renouvelée et une impulsion décisive pour conduire le pays vers un avenir prospère, civilisé et heureux, résolument engagé sur la voie du socialisme.

