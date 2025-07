Ouverture officielle du Camp d’été 2025 à Dak Lak

Photo : VNA/CVN

Organisé chaque année par le Comité d'État pour les Vietnamiens d’outre-mer relevant du ministère des Affaires étrangères, cet événement, qui réunit 110 jeunes Vietnamiens résidant à l’étranger, en provenance de 31 pays et territoires, vise à renforcer les liens culturels et affectifs entre la jeune génération de la diaspora et son pays d’origine. L’édition 2025 mène les participants dans un parcours du Nord au Sud du pays, en traversant différentes localités vietnamiennes.

S’exprimant lors de la cérémonie, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a affirmé que, le Camp d’été du Vietnam 2025 constitue un message fort adressé à la jeune génération vietnamienne, en particulier aux jeunes Vietnamiens résidant à l’étranger. Il exprime l’espoir qu’ils accompagneront le pays, renforceront la solidarité nationale et contribueront à faire rayonner le Vietnam dans l’ère de l’intégration et du développement.

Elle a souligné que ces jeunes servent de passerelle entre le Vietnam et le monde, une génération porteuse d’avenir, appelée à écrire la suite de l’histoire de la paix par le savoir, l’amour, la créativité et la fierté nationale.

À l’issue de ce parcours, les participants repartiront avec des souvenirs inoubliables, de belles amitiés et, surtout, un amour plus profond pour leur terre d’origine – prêts à s’engager dans la construction d’un monde de paix, de solidarité et d’humanité, a-t-elle souligné.

Ces dernières années, la province de Dak Lak a élargi ses relations de coopération avec de nombreuses localités et organisations internationales, notamment avec la République de Corée, le Japon, la France, le Laos, le Cambodge et la Mongolie…

L’édition 2025 mènera les participants dans un parcours du Nord au Sud du pays, à travers des localités telles que Hô Chi Minh-Ville, Dak Lak, Quang Ngai, Dà Nang, Quang Trị, Nghê An, Ninh Binh et Hanoï.

Le programme proposé est conçu pour offrir une expérience à la fois éducative, mémorielle et profondément humaine. Il inclut des visites emblématiques telles que les tunnels de Cu Chi, témoignage poignant de l'histoire du Vietnam, l'ancienne prison de Kon Tum, et le mémorial des martyrs à Quang Tri, lieux de recueillement et de souvenir. En parallèle, les participants auront l'opportunité d'échanger avec du personnel du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

Ce camp d’été constitue un pont entre les jeunes Vietnamiens du monde entier et leur terre d’origine. Par leur participation, ils deviennent aussi les ambassadeurs d’un Vietnam moderne, hospitalier et riche de traditions auprès de la communauté internationale.

VNA/CVN