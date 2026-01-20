Ouverture du XIVᵉ Congrès du Parti : un nouveau cap pour le développement du pays

Ce matin 20 janvier, le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam s’est ouvert à Hanoï. Il s’agit non seulement d’un événement politique majeur, mais aussi d’un congrès charnière, marquant le début d’une nouvelle ère de développement.

Photos : VNA/CVN

Le rêve national de "marcher aux côtés des grandes puissances du monde" est poursuivi à travers une vision stratégique, des actions concrètes et un objectif constant : le bonheur du peuple.

Au Centre national des congrès, à Hanoï, 1.586 délégués, représentant les plus de 5,6 millions de membres du Parti à travers le pays, se réunissent. Ils partagent une même confiance dans la voie choisie par le Parti et dans l’avenir du pays.

"Unité - Démocratie - Discipline - Percées - Développement"

Placée sous la devise "Unité - Démocratie - Discipline - Percées - Développement", le XIVᵉ Congrès assume une grande mission. Il dresse le bilan du parcours accompli, notamment près de 40 ans de Renouveau (Dôi Moi), et définit les orientations pour les cinq prochaines années et au-delà. L’objectif est de conduire le pays vers la prospérité et la puissance à l’horizon 2045.

Le Congrès prépare ainsi un nouveau palier de développement, avec une ambition et une stature accrues. D’où son thème : "Sous la glorieuse bannière du Parti, unir les forces et les volontés pour mener à bien les objectifs de développement du pays à l’horizon 2030 ; assurer l’autonomie stratégique, la résilience, la confiance en soi, progresser résolument dans l’ère du progrès de la nation pour la paix, l’indépendance, la démocratie, la richesse, la puissance, la prospérité, la civilisation, le bonheur, en avançant avec fermeté vers le socialisme".

Photos : VNA/CVN

De son vivant, le Président Hô Chi Minh exprimait le souhait de voir le Vietnam "marcher aux côtés des grandes puissances du monde". Avec le temps, cette aspiration est devenue celle de toute la nation. Le XIVᵉ Congrès en est la continuité, appuyée sur une synthèse approfondie de la pratique et une forte détermination politique.

Le mandat du XIIIᵉ Congrès a été marqué par de nombreuses épreuves : la pandémie de COVID-19, les turbulences économiques mondiales, les conflits géopolitiques complexes et les perturbations de chaînes d’approvisionnement. Dans ce contexte, la résilience du Parti, la gouvernance énergique de l’État et l’unité du peuple ont été pleinement démontrées. Le Vietnam a non seulement surmonté les difficultés, mais a aussi posé des bases solides pour un développement durable.

La stabilité macroéconomique a été préservée. En 2025, la croissance du PIB a atteint 8,02%, la taille de l’économie a dépassé les 500 milliards de dollars et le revenu moyen par habitant a franchi le seuil de 5.000 dollars. Une autre avancée notable a été la réforme visant à rationaliser l’appareil administratif : la réorganisation d’unités administratives et la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux ont permis d’économiser des ressources et surtout de rendre l’administration plus efficace, plus proche et plus au service des citoyens.

Pour le peuple et au service du peuple

La confiance de la population s’est renforcée grâce à des décisions "au service du peuple". À partir de l’année scolaire 2025-2026, les frais de scolarité sont supprimés dans les écoles publiques, de la maternelle au lycée, avec un soutien accordé aux établissements privés. Parallèlement, une feuille de route vise la gratuité progressive des frais hospitaliers pour tous à l’horizon 2030-2035, afin de garantir l’accès aux services médicaux de base et aux bilans de santé annuels, tout en allégeant la charge financière des ménages.

Au cours de l’année écoulée, des centaines de grands projets ont été lancés ou inaugurés à travers le pays, pour un investissement total d’environ 1.650.000 milliards de dongs. Ils ont ouvert de nouvelles infrastructures, construit des hôpitaux, des écoles, des logements sociaux et créé de nombreux emplois.

Dans cette dynamique, le projet de Rapport politique présenté au XIVᵉ Congrès revêt une importance particulière. Il affirme clairement la pensée "pour le peuple", en plaçant l’être humain au centre de tous les objectifs de développement. Cette orientation se reflète tant dans la large consultation menée lors de l’élaboration des documents que dans la finalité ultime : la prospérité et le bonheur de la population.

Le XIVᵉ Congrès fixe également un objectif de croissance économique soutenue, avec une moyenne d’environ 10% par an pour la période 2026-2030. Il ne s’agit pas seulement de chiffres, mais d’une croissance associée à l’amélioration de la qualité de vie, de l’emploi et des revenus. La perspective de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045 traduit l’aspiration profonde de toute la nation dans une stratégie de long terme.

Les citoyens voient et ressentent déjà la mise en œuvre concrète de ces grandes orientations.

Photos : VNA/CVN

L’esprit "pour le peuple" constitue le fil conducteur et l’objectif suprême de toutes les lignes politiques du Parti : assurer le bien-être et le bonheur de la population, ainsi qu’un développement durable du pays. C’est sur cette base que l’œuvre de Renouveau, de construction et de défense de la Patrie trouve sa vitalité durable.

Dans le même temps, le Parti reconnaît sans détour les problèmes persistants, notamment la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Considérés comme un "ennemi intérieur" portant gravement atteinte aux ressources nationales et à la crédibilité du régime, ces fléaux font l’objet d’une lutte résolue, sans zones interdites ni exceptions. Durant le XIIIᵉ mandat, 174 cadres relevant de la gestion centrale ont été sanctionnés, y compris d’anciens dirigeants de haut rang.

Au-delà des sanctions, l’objectif est un contrôle réel du pouvoir, afin que chaque ressource et chaque projet servent l’intérêt général et que personne ne soit laissé de côté en raison de mauvaises pratiques ou d’intérêts de groupes. Il s’agit de la responsabilité du Parti devant le peuple et d’un effort constant d’autocritique et de rectification pour être digne de son rôle dirigeant.

Le Président Hô Chi Minh soulignait déjà qu’un Parti qui cache ses défauts est un Parti défaillant, tandis qu’un Parti qui ose les reconnaître et les corriger est un Parti progressiste et solide.

"Convergence de l’intelligence, du courage politique et des aspirations"

Le XIVᵉ Congrès n’est donc pas seulement un bilan, mais le point de départ d’une nouvelle phase de développement. Près de 14 millions d’avis recueillis pour les projets de documents témoignent de la convergence entre la volonté du Parti et celle du peuple, une force essentielle pour surmonter tous les défis.

Comme l’a souligné le secrétaire général Tô Lâm, ce Congrès est "véritablement un lieu de convergence de l’intelligence, du courage politique et des aspirations ; un Congrès qui dit la vérité, débat des questions essentielles et prend les décisions nécessaires".

À l’heure de l’ouverture du XIVᵉ Congrès, on ressent clairement un même battement au cœur du pays : celui de la confiance, de l’aspiration et de la volonté de progrès. Sous la glorieuse bannière du Parti, ce Congrès charnière ouvre une nouvelle ère de développement fondée sur les forces intrinsèques, l’intelligence collective et un socle fondamental : placer le peuple au centre, comme sujet et comme finalité de toute réforme et de tout développement.

VNA/CVN