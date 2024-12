Ouverture du Sommet Vietnam - Asie sur les villes intelligentes 2024

Photo : VNA/CVN

Organisé par l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA) et le Département de l'information et de la communication, cet événement annuel regroupe plus de 700 délégués nationaux et internationaux. Il vise à bâtir des villes vietnamiennes plus intelligentes et durables, favorisant le bien-être de la population.

Selon les statistiques, jusqu'au décembre 2023, le Vietnam comptait 902 zones urbaines avec un taux d'urbanisation d'environ 42,7%, à égalité avec l'Asie. L'économie urbaine contribue à environ 70% du PIB du pays.

Dans le cadre du sommet, plus de 80 intervenants partageront leurs idées sur des meilleurs pratiques afin de construire des villes vietnamiennes plus intelligentes et durables.

En plus des séminaires, un espace d'exposition mettra en lumière des solutions innovantes d'intelligence artificielle appliquées à la construction de villes intelligentes, à la gestion de l'énergie, à l'environnement, ainsi que facilitera les échanges commerciaux entre entreprises et collectivités.

VNA/CVN