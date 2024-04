La présidente par intérim exhorte An Giang à profiter des ressources pour le développement

>> Le PM appelle Long An à mobiliser toutes ses ressources pour le développement

>> Le discours du chef du Parti sur le travail du personnel s’attire des louanges à An Giang

Photo : VNA/CVN

Vo Thi Anh Xuân a déclaré que grâce aux efforts dans la direction du Comité central du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, le pays avait obtenu des résultats significatifs en matière de développement socio-économique, notamment avec une macro-économie restée stable et une inflation maîtrisée au premier trimestre de 2024.

Concernant les questions soulevées par les électeurs, telles que l'adaptation au changement climatique, les infrastructures de transport, la prévention du crime, elle leur a assuré qu'il s'agissait également de préoccupations des dirigeants du Parti, du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Ce sont aussi les questions qui seront surveillées davantage par les députés de An Giang.

La cheffe de l'État par intérim a souhaité que les autorités provinciales continuent à exploiter les atouts existants pour développer l'agriculture de manière rapide, efficace et durable, apportant une grande valeur économique aux agriculteurs.

An Giang devrait profiter des ressources pour augmenter la proportion de l'industrie, du commerce et des services dans sa structure économique, contribuant ainsi à créer plus d'emplois, augmentant les revenus locaux et les recettes budgétaires, conduisant finalement au développement durable, a-t-elle conclu.

VNA/CVN