Le président Luong Cuong reçoit le président de la Douma d’État russe

Le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec la Russie et souhaite les consolider et les développer en permanence, a déclaré le 29 septembre le président Luong Cuong, en recevant le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Volodine.

Viatcheslav Volodine, accompagné d’une délégation de haut niveau, effectue les 28 et 29 septembre une visite officielle au Vietnam et a coprésidé la 4ᵉ réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’État de Russie.

Lors de la réception, le chef de l’État vietnamien a salué la visite de Viatcheslav Volodine, la qualifiant de jalon important donnant un nouvel élan aux relations étroites et efficaces cultivées au cours des 75 dernières années.

Il a rappelé la profonde gratitude du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens pour le soutien apporté par l’ancienne Union soviétique et par la Russie, tant dans la lutte d’hier pour l’indépendance nationale que dans l’œuvre actuelle de développement du pays.

Il a notamment appelé la Douma d’État et le gouvernement russes à continuer de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Russie et à faciliter les voyages des Vietnamiens vers ce pays par un assouplissement des conditions de visa.

Le président Luong Cuong a exhorté les organes législatifs des deux pays à soutenir la mise en œuvre des accords conclus entre les hauts dirigeants, notamment ceux conclus entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président russe, Vladimir Poutine (en mai 2025), ainsi qu’entre le président Luong Cuong et le président Vladimir Poutine (en septembre 2025). L’objectif est de créer un cadre juridique favorable pour dynamiser les relations bilatérales dans tous les domaines.

Appréciant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, Viatcheslav Volodine a affirmé que le Parlement russe accorde toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec le Vietnam.

Il a souligné la nécessité de renforcer le rôle du Comité de coopération interparlementaire et des groupes d’amitié parlementaires afin d’approfondir les échanges d’expériences législatives, réaffirmant le soutien de la Douma d’État russe à la mise en œuvre des accords de haut niveau, notamment dans les secteurs de l’économie, du commerce, de l’énergie et de l’éducation...

Les deux parties ont convenu de consolider la confiance politique et la coopération bilatérale par les canaux de Parti et d’État, d’accélérer la mise en œuvre des projets conjoints dans tous les domaines, ainsi que de promouvoir les échanges entre les peuples et la coordination au sein des organisations internationales.

Enfin, le président Luong Cuong a demandé à la Russie de continuer de soutenir la position du Vietnam et de l’ASEAN concernant la Mer Orientale, en soulignant l’importance du règlement pacifique des désaccords et différends conformément au droit international, à la Charte des Nations unies, et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

