Le Premier ministre préside des réunions sur la situation socio-économique nationale

Le 6 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la réunion de juin du gouvernement et la visioconférence du gouvernement avec les localités sur la situation socio-économique lors du mois dernier et du premier semestre.

Appréciant les efforts du gouvernement et des localités lors du premier semestre, le Premier ministre a affirmé la reprise de l’économie nationale et sa tendance positive. Il a notamment insisté sur la croissance de 6,93% au 2e trimestre et de 6,42% au 1er semestre.

De nombreux organisations et experts internationaux continuent d'apprécier hautement les résultats et les perspectives de l'économie vietnamienne, tels que la BAD, Standard Chartered et HSBC, qui prévoient que la croissance du PIB du Vietnam en 2024 serait d'environ 6%, a-t-il indiqué, avant de souligner l'objectif d'atteindre une croissance de 6,5 à 7% au troisième trimestre, outre une inflation inférieure à 4,5%...

Le chef du gouvernement a demandé que dans les temps à venir, les ministères, les organes compétents et les localités réalisent de manière synchrone, drastique et efficace les tâches et solutions proposées dans divers domaines, en continuant à donner la priorité à la promotion de la croissance, au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la garantie des principaux équilibres de l’économie.

Il a aussi demandé de poursuivre les efforts pour réduire les taux d’intérêt des prêts et soutenir les activités économiques, maintenir la stabilité des marchés des changes et de l’or, renforcer la gestion des recettes et économiser les dépenses du budget de l’État, promouvoir efficacement les marchés boursier, de l’immobilier et des obligations d’entreprises...

Pomouvoir fortement de nouveaux moteurs de croissance

Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de renforcer la gestion des prix, de contrôler l’inflation selon les objectifs fixés, d’assurer un approvisionnement adéquat en électricité et en carburants pour l’économie et la vie quotidienne...

Il a ordonné aux ministères, organes concernés et localités d’accélérer le décaissement des investissements publics et la mise en œuvre des trois programmes cibles nationaux, ainsi que des projets d’infrastructures clés. Il a également exigé de renouveler les moteurs de croissance traditionnels, tout en en promouvant fortement de nouveaux.

"Il faut élaborer et promulguer des mécanismes et politiques spécifiques et efficaces pour promouvoir fortement de nouveaux moteurs de croissance", a-t-il indiqué, tout en recommandant aux organes compétents de prêter attention aux domaines socioculturels et de l'environnement, d’assurer la sécurité sociale et d’améliorer la vie de la population.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux ministères, organes compétents et localités de mener à bien les trois percées stratégiques, notamment les percées institutionnelles et infrastructurelles, et de se concentrer sur la formation des ressources humaines...

