À la découverte de jeunes talents artistiques vietnamiens

"Sonorités de fraternité : à la découverte de talents" était l’intitulé d’un concours organisé par la fondation World Youth Orchestra et l’Institut culturel et artistique national du Vietnam, dont le but était de promouvoir la création artistique. La remise des prix a eu lieu le mois dernier à Hanoï.

Trois mois après le lancement du concours, le comité organisateur avait reçu 58 dossiers de participation dans trois domaines: arts visuels, musique et théâtre. Les huit meilleures œuvres ont été récompensées.

Dans le domaine des arts visuels, cinq auteurs se sont distinguées : Trân Thao Miên avec Bonne nuit, Bùi Bao Trâm avec Bo, Nguyên Thi My Dung avec Coral blanc, Bùi Duy Manh et Luu Trong Viêt avec Le monde rêvé. Dans le domaine musical, deux œuvres ont été primées : Ballet symphonie Hoài Van Hâu Trân Quôc Toan de Nguyên Ngoc Tu et Le parfum du lotus de Dông Thap de Nguyên An Nhu. Cette dernière est une musicienne malvoyante.

"J’ai interprété à la cithare +Le parfum du lotus de Dông Thap+, qui est une composition de Xuân Khai. J’espère que mon interprétation a suscité et continuera de susciter de l’intérêt pour la musique traditionnelle vietnamienne auprès du public, en particulier des jeunes", a-t-elle déclaré.

Dans le domaine du théâtre, Trân Diêm Phuong a conquis le jury avec Corps zéro et Nguyên Hoàng Tùng a brillé avec Le mime de retour. Ce dernier s’est montré particulièrement motivé.

"Nous avons beaucoup d’artistes talentueux, de tous âges, dans tous les domaines artistiques. Ce prix ne se limite qu’à trois domaines, et je souhaiterais que les prochaines éditions seront plus ambitieuses, pour encourager les artistes à poursuivre leurs rêves", a-t-il partagé.

Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut culturel et artistique national du Vietnam, a vivement apprécié la qualité et l’originalité des œuvres participant au concours.

"Nous sommes heureux de constater que beaucoup de jeunes artistes ont opté pour des valeurs durables. Chacun s’est livré à une profonde interrogation de soi et a trouvé des idées novatrices qui pourront trouver un écho international", a-t-elle noté.

Le projet "Sonorités de fraternité : à la découverte de talents" est financé par la fondation italienne World Youth Orchestra. Le Vietnam est sa première destination en Asie du Sud-Est.

