Les exportations de bois de Binh Duong dépassent les 4,2 milliards d'USD

La province de Binh Duong (Sud), principal centre de transformation du bois du Vietnam, a réalisé plus de 4,2 milliards d'USD d'exportations de produits en bois au cours des huit premiers mois de 2024.

>> Signes encourageants pour la filière bois

Les entreprises provinciales de cette fière signalent une augmentation des commandes, ce qui laisse augurer une période bénéfique aussi bien sur la production que les exportations.

Selon Nguyên Liêm, président de l'Association du meuble de Binh Duong (Binh Duong furniture association - BIFA), le secteur connaît une forte reprise avec une considérable augmentation de la valeur des exportations. Les États-Unis restent le plus grand marché, avec une croissance supérieure à 20% par rapport aux prévisions. En août, les exportations de Binh Duong ont atteint 628 millions d'USD, soit une augmentation de 25% par rapport à juillet, permettant d'atteindre plus de 4,2 milliards depuis janvier, en hausse de 24% en rythme annuel.

Cette croissance reflète la reprise de la demande mondiale et l'amélioration de la qualité des produits vietnamiens. Les entreprises s'adaptent aux nouvelles exigences du marché en investissant dans la production verte et des chaînes d'approvisionnement propres. Nguyên Liêm a déclaré que l'association se concentrait non seulement sur la quantité mais aussi sur la qualité, en veillant à ce que ses produits répondent aux normes strictes des importateurs.

Pour maintenir la croissance des exportations en répondant aux exigences des consommateurs internationaux, les entreprises de la province investissent dans les technologies, le marketing et la recherche. La BIFA continuera de connecter les entreprises aux marchés mondiaux, de promouvoir le commerce et de développer des produits pour viser la valeur d'exportation de plus de 15 milliards d'USD sur l'ensemble de l'année 2024.

VNA/CVN