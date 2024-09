Les artistes au chevet des victimes du super typhon Yagi

>> Le quatuor à cordes Bond jouera à Hanoï pour venir en aide aux sinistrés de Yagi

>> Les Vietnamiens en Allemagne au chevet des victimes du typhon Yagi

>> Les sentiments humains touchants lors du typhon sont recréés à travers des peintures

Dans le but de mobiliser davantage de ressources financières pour assister les populations touchées par les crues et les inondations provoquées par le typhon Yagi dans le Nord, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a chargé le Département des arts du spectacle de coordonner et diriger 12 unités artistiques du ministère pour organiser des représentations à but philanthropique.

Photos : CTV/CVN

Apporter la pleine lune aux enfants sinistrés

Du 15 au 20 septembre, six théâtres sous la tutelle dudit ministère ont lancé des programmes dans ce sens. Le Théâtre de marionnettes du Vietnam a organisé, les 15 et 16 septembre, “Trang tre tho” (Lune d’enfance), un spectacle empreint d’humanité à l’occasion de la Fête de la mi-automne, en faveur des enfants. Il a mis en scène des contes de fées bien connus, réinterprétés de manière créative, laissant une forte impression sur le jeune public. “Tous les bénéfices des deux représentations seront versés au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour venir en aide aux localités et personnes touchées par les inondations”, a déclaré l’“Artiste du Peuple” Nguyên Tiên Dung, directeur dudit théâtre.

De son côté, le Théâtre de la jeunesse a organisé une série de spectacles pendant la Fête de la mi-automne afin de collecter des fonds pour les enfants des provinces du Nord lourdement affectées par le typhon Yagi. L’une des pièces marquantes, Da tiêc đêm ram (Gala de la nuit de la pleine lune), a eu lieu les 16 et 17 septembre à 20h00. L’”Artiste Émérite” Si Tiên, directeur du théâtre, a exprimé la volonté des artistes de contribuer aux efforts philanthropiques pour alléger les pertes des familles touchées.

En parallèle, la Fédération vietnamienne du cirque s’est également mobilisée. En plus d’un don d’une journée de salaire par chaque dirigeant et employé, ainsi qu’un don collectif de 20 millions de dôngs, elle a organisé un spectacle caritatif le 21 septembre pour collecter des fonds en faveur des enfants sinistrés.

Photo : CTV/CVN

La musique pour adoucir les douleurs

L’Orchestre symphonique du Vietnam a présenté le concert “Lalo Stravinsky” le 17 septembre. Le même jour, le programme “Viêt Nam kiên cuong” (Le Vietnam est résilient), co-organisé à Hanoï par la Télévision numérique VTC, la société de publicité et de communication Oscar Media, et le journal Hà Nôi Moi (Hanoï Nouvelle), a permis de mobiliser 2,85 milliards de dôngs, grâce à des enchères de produits et œuvres d’art vietnamiens, destinés aux victimes des inondations.

Le 11 septembre, le journal Nhân Dân (Le Peuple) et le groupe IBG Vietnam ont annoncé le programme “BOND Live in Vietnam”, prévu pour le 5 octobre à Hanoï. “Ces derniers jours, tout le pays a exprimé sa solidarité envers les habitants des zones sinistrées. Nous souhaitons utiliser la musique pour encourager cet élan communautaire”, a déclaré Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal, chef adjoint de la Commission centrale de propagande et d’éducation du Parti, président de l’Association des journalistes du Vietnam et chef du Comité directeur du programme. Il a précisé que les recettes de ce concert seraient intégralement reversées aux victimes du typhon Yagi.

Il s’agit du 2e concert faisant partie du projet musical “Good Morning Vietnam”, initié par Nhân Dân, après le succès du premier spectacle “Kenny G Live in Vietnam” en 2023. Cette série annuelle a pour objectif de promouvoir la musique tout en portant un message humanitaire fort.

Maisons submergées dans un clip vidéo

Le 15 septembre, le réalisateur Pham Vinh Khuong a lancé un clip vidéo intitulé Mat bao (Yeux de la tempête), dédié aux victimes des inondations. Utilisant l’intelligence artificielle (IA), cette œuvre musicale est la première du genre au Vietnam à combiner technologie et art dans un objectif philanthropique. Le clip montre des images poignantes telles que le pont de Phong Châu s’effondrant dans le fleuve Rouge, dans la province de Phu Tho, des maisons submergées et des équipes de secours, appelant à la solidarité nationale.

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Vinh Khuong, cette production marque un tournant dans l’utilisation de l’IA pour des œuvres artistiques axées sur la communauté. “Lorsque la technologie et l’art s’unissent pour une cause noble, ils peuvent véritablement contribuer à résoudre des problèmes sociaux. +Mat bao+ en est un témoignage vivant et constitue un pas en avant important dans l’application de l’IA dans le domaine de l’art”, a-t-il déclaré.

Les initiatives artistiques en faveur des sinistrés témoignent une fois de plus de la beauté de la solidarité et de la générosité du peuple vietnamien, toujours prêt à s’unir pour surmonter les épreuves.

LINH THAO/CVN