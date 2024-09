ABBA en concert au Vietnam

Dans le cadre des activités commémorant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suède, soutenues par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'Orchestre symphonique de Saigon (SPO), en collaboration avec le Grand Théâtre de Hanoï, organisera la tournée The Music of ABBA (La musique d'ABBA), avec la performance du groupe Arrival from Swedish.

Il ne s’agit pas seulement d’une soirée musicale, mais aussi d’un lien culturel particulier entre les deux pays. On espère que ce programme musical contribuera à resserrer davantage les relations solides entre les deux pays ; envoyant un message sur la forte détermination de ceux-ci à travailler ensemble pour atteindre un nouveau niveau, plus fort, plus profond, plus global, durable et inclusif, contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement.

Arrival from Swedish promet d’offrir au public vietnamien des expériences musicales inoubliables. Sans compter que la tournée comptera également sur la présence de l'artiste DrumsetÅke Sundqvist, musicien du groupe ABBA d’origine, ainsi que d'une équipe de musiciens, costumiers et metteurs en scène qui ont effectué des tournées dans plus de 70 pays, aux côtés de plus de 100 orchestres symphoniques à travers le monde.

La tournée The Music of ABBA se déroulera dans trois grandes villes : Hô Chi Minh-Ville (5 octobre), Dà Nang (8 octobre) et Hanoï (12 octobre). Chaque site se prépare à accueillir entre 8.000 et 10.000 spectateurs avec des prix de billets allant de 1,2 million à 3 millions de dôngs.

Outre la soirée musicale, le programme sera également une invitation pour les touristes à découvrir la beauté de Hô Chi Minh-Ville, l'une des destinations les plus attractives du Vietnam. Les visiteurs pourront se promener dans les rues animées et explorer la ville, sans oublier de goûter à la délicieuse cuisine et de profiter du rythme de vie de cette ville charmante.

Combinaison parfaite entre musique et tourisme, The Music of ABBA offre aux visiteurs une merveilleuse opportunité de s'immerger dans des mélodies intemporelles et d'explorer Hô Chi Minh-Ville colorée, dynamique et pleine de vie.

Texte et photo : Minh Thu/CVN